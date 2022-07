Éjszaka jégeső is jöhet, szombaton keletre szorul az esőzés

2022. július 29. 16:26

Várható időjárás az ország területén szombat éjfélig: pénteken a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható, helyenként - nagyobb eséllyel a délkeleti, illetve az északi megyékben - zápor, zivatar is kialakulhat. Éjszaka északnyugat felől hidegfront érkezik, amely az ország nagyobb részére hoz számottevő mennyiségű csapadékot. Késő estétől erősen megnövekszik a felhőzet, és több hullámban számíthatunk záporra, zivatarra, majd egyre inkább esőre. A zivatarokat intenzív csapadék, illetve jégeső is kísérheti.



Szombaton a késő délutáni, esti órákra a csapadéktevékenység a keleti országrészre szorul vissza, a Dunántúl nagy részén pedig felszakad a felhőzet, és legfeljebb elvétve lehet kisebb zápor, esetleg zivatar.



A szél pénteken csak zivatarok környezetében erősödhet meg. Késő estétől egyre nagyobb területen északnyugatira fordul a szél, megélénkül, helyenként meg is erősödik, de zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 22 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton jobbára 23 és 33 fok között alakul, kelet felé haladva mérhetjük a magasabb értékeket. A keleti határvidéken 34, 35 fok sem zárható ki.

MTI