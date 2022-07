Zivatarok és felhőszakadás veszélye

2022. július 29. 18:20

Az intenzív zivatarok és a felhőszakadás veszélye miatt adott ki országszerte figyelmeztetéseket szombatra az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az MTI-hez pénteken eljuttatott veszélyjelzésük szerint zivatarveszély miatt Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére másodfokú, az ország többi területére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.



Emellett öt nyugati megye - Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Zala és Somogy - kivételével az egész országra a felhőszakadás veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.



Mint kiemelték: szombaton a hajnali, reggeli óráktól nyugat felől kiterjedtebb csapadék várható, zivatarokkal, illetve helyenként (leginkább a Dunántúl északkeleti részén, a középső országrészben, Nógrád, Heves térségében) intenzívebb zivatarok is kialakulhatnak, melyekhez elsősorban felhőszakadás társulhat.



Napközben a front előterében több helyen kialakuló hevesebb zivatarok súlypontja várhatóan eleinte inkább a középső tájakra, a Duna-Tisza közére esik, majd késő délutánra, estére inkább az Alföld keleti felére és északkeletre helyeződik át. A zivatarokhoz 60-80, néhol 90 kilométer/óra feletti viharos szélroham, felhőszakadás (helyenként rövid idő alatt 20-50 milliméternyi csapadék) és (néhol nagyobb jégdarabokkal) jégeső társulhat.



Kitértek arra is, hogy az érkező hidegfront előtt a keleti országrészben még 25-26 Celsius-fok feletti középhőmérséklet várható, de délután, este az intenzív csapadékgócoknak köszönhetően mérséklődik a meleg. Így Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére még a hőség miatt is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki szombatra.



Az előrejelzés szerint szombaton hajnalban 14 és 22 fok között alakul a hőmérséklet, az alacsonyabb értékeket a hidegre érzékeny helyeken mérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 23 és 33 fok között alakul, kelet felé haladva mérhetjük a magasabb értékeket. A keleti határvidéken 34, 35 fok sem zárható ki - írták.



MTI