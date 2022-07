Német cégek képviselőivel egyeztettek a kormány tagjai

2022. július 29. 19:07

A magyar kormány képviselői energetikai és gazdasági kérdésekről egyeztettek a Magyarországon működő német vállalatok képviselőivel a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) szervezésében - tette közzé a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) a Facebook-oldalára felkerül videóüzenetében pénteken.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a videóüzenetben elmondta: fontosnak tartják, hogy a kormány és a Magyarországon jelen lévő német cégek képviselői között folyamatos legyen a párbeszéd. Ez lehetőséget teremt arra, hogy segítsenek egymásnak, az esetleges nézeteltéréseket tisztázzák, a jó gyakorlatokat a legtöbb területre átvezessék, olyan gazdasági környezetet teremtsenek, amely további német befektetéseket vonz - tette hozzá.



A miniszter szerint az európai válság közepette olyan közös megoldásokat kell találni, amelyek továbbra is vonzóvá teszik a befektetési környezetet, biztosítja az energiaellátást és lehetővé teszi, hogy azok a cégek, amelyek Magyarországon az elmúlt években "komoly pénzeket" költöttek el, továbbra is nyereséggel tudjanak működni.



Ez egy fontos fórum, "bízunk benne, hogy a jó viszony a jövőben is fennmarad" - húzta alá.



Palkovics László technológiai és ipari miniszter kiemelte, a német vállalatok vezetőit arról informálták, hogy Magyarországon az elkövetkező időszakban miként alakulhat az energiahelyzet az elektromos áram, a gáz és a megújuló energiaforrások területén. Ismertették, hogy a különféle kidolgozott szcenáriók milyen hatást gyakorolhatnak a magyar emberekre és az iparvállalatokra, ezen belül is a német cégekre - jelezte.



Sávos András, a DUIHK elnöke megjegyezte: a német vállalatok számára megnyugtató volt hallani, hogy a kormánynak több szcenáriója van arra, hogy melyik helyzetben milyen intézkedéseket tesznek az energiahelyzet területén. Úgy fogalmazott, jó hangulatú megbeszélést folytattak az energetikai és a gazdasági kérdésekről. "Olyan időket élünk, amikor a dialógusnak nagy szerepe van" - mondta.



MTI