Szilvásvárad Masters - Magyar harmadik hely a pénteki fő számban

2022. július 29. 23:45

Az osztrák Gerfried Puck győzött a Szilvásvárad Masters nemzetközi lovas sorozat díjugrató versenyének pénteki fő számában, melyben a legjobb magyarként ifj. Szabó Gábor harmadikként végzett.

Ifj. Szabó Gábor versenyez a CSI3* Diamond Tour az Interhorse Truck Díjért rendezett villanyfényes Masters Nemzetközi Díjugrató Versenyen a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban 2022. július 29-én. MTI/Vajda János

Az Interhorse Truck díjáért rendezett, 25 500 euró díjazású Diamond Tourban 150 centiméteres akadályokat kellett leküzdenie erős, nemzetközi mezőnynek a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban. A 27 induló közül tíz teljesítette hibátlanul, szintidőn belül a pályát a villanyfényes versenyen, így ők az összevetésben döntötték el a legelőkelőbb helyezéseket. Köztük volt két magyar lovas is, a kétszeres egyéni bajnok, Nemzetek Díja-győztes ifj. Szabó Gábor (Mezőhegyes Chabala), valamint a bajnoki címvédő Czékus Zoltán (Ricola).



Az összevetésben, immáron rövid pályán hatan mentek hibátlanul, a leggyorsabb a magyarországi versenyeken rendszeresen feltűnő, komoly Eb- és vb-tapasztalattal rendelkező Gerfried Puck (Equitron Naxcel V) volt 35.37 másodperccel. Lova apja, Balou du Rouet a világ egyik legjobb apaménje. Másodikként a korábban a Budapest Nagydíjat és a Kiskunhalasi Nagydíjat is megnyerő görög Angelosz Tulupisz (Lord Mexx) végzett 36.34-es idővel. A harmadik legjobb ifj. Szabó Gábor lett (Mezőhegyes Chabala) 37.14-gyel. A kanca tulajdonosa a mezőhegyesi Nemzeti Ménes Birtok, ifj. Szabó - aki az idén indult olimpiai program lovasa - már lovagolta a magyar válogatottban Mannheimben, Pozsonyban és Budapesten. A ló apja, Chacco Blue vezeti az apamének világranglistáját, a magyar olimpiai programban pedig már van olyan ló, amely Chabalának a nyolcéves csikója.



Az összevetés másik magyarja, Czékus Zoltán (Ricola) hatodik lett, hibátlan pályával 43.58 másodperccel.



A mezőnyben a hazai legjobbak mellett ott volt többek között Ramzi al-Duhami, aki a szaúdi válogatottal a 2012-es londoni olimpián bronzérmet nyert, de 16 hibaponttal ezúttal messze volt a legjobbaktól.



A pénteki programban korábban gyermek, ifjúsági és U25-ös versenyt is rendeztek, illetve volt póni, valamint fiatal lovak részvételével lebonyolított versenyszám is.



A csütörtökön kezdődött viadalon - melyen a legjobb hazai és nemzetközi díjugratókat láthatják az érdeklődők a Szalajka-völgy bejáratánál lévő Lovasközpontban - vasárnapi tart.



A tavaly útjára indított Masters versenysorozat idei első eseménye, két hete egy nemzetközi fogathajtó verseny volt, a harmadik állomása pedig nemzetközi díjlovas verseny lesz október 6-tól 9-ig.



MTI