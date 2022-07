Az amerikai véleményformálóknak elegük van Zelenszkijből

2022. július 30. 10:55

Olena Zelenszka, az ukrán elnök felesége az amerikai törvényhozás, a kongresszus tagjai előtt beszél a hazája elleni orosz háborúról az amerikai törvényhozás washingtoni épülete, a Capitolium látogatóközpontjának előadótermében 2022. július 20-án (Fotó: MTI/EPA/AFP pool/Saul Loeb)

Hírverésnek mindenképpen jó volt, de nem biztos, hogy a kívánt hatást sikerült elérnie Volodimir Zelenszkijnek és feleségének, Olena Zelenszkának, amikor az egyik legismertebb amerikai fotóművész, Annie Leibovitz fényképezőgépe elé álltak, hogy aztán a Vogue divatmagazinban szerepeljenek. Az ukrán államfőt jobboldali amerikai véleményformálók hevesen bírálják.

A Vogue kedden megjelent kiadásában az ukrán first lady a címlapon szerepel. Az elnöki házaspár a februárban kitört háború óta láthatólag rengeteg figyelmet fordít az imázsépítésre, a PR és a marketing világa pedig nem is állhat messze Volodimir Zelenszkijtől, aki politikai pályája alatt színészként, humoristaként kereste kenyerét. A Vogue róluk szóló cikke is az imázsépítés erejéről szól, a meginterjúvolt Olena Zelenszka pedig – aki a fotókat megosztotta saját közösségi oldalán – arról beszél, hogy az, ami Ukrajnában történik, bármelyik másik országgal is megtörténhet.

Az ukrán népnek és a világnak címzett elnöki videóüzenetek eddig hatékonynak bizonyultak, Zelenszkij elnyerte a Nyugat nagy részének az elismerését, egy március végén készült felmérés szerint pedig az ukránok több mint 80 százaléka szavazna rá, ha most lennének a választások.

Borítékolható volt, hogy Putyin (orosz elnök) elveszti a PR-háborút Zelenszkijjel szemben.

Tipikus régimódi vezető: nem mutatja ki az érzelmeit, nem oszt meg magáról személyes történeteket. Vele szemben Zelenszkij megnyílik a világ előtt. Látjuk a családjáról készült vidám fotókat, halljuk felesége lelkesítő szónoklatait, látjuk az elnök videóüzeneteit, amelyben szomorúan közli, hogy ritkán látja gyermekeit – adott magyarázatot Zelenszkij kommunikációs sikereire a Fortune üzleti lapnak írt cikkében Alen Bubich közösségimédia-szakértő.

– Az átlagember is tud azonosulni vele – mondta a Euronews hírcsatornának Anjana Susarla, a Michigan State University professzora, aki az elmúlt öt hónapban tanulmányozta az ukrán elnök PR-stratégiáját.

A divatlapfotózás azonban egyesek szerint túllépett egy határt.

– Az életüket vesztett ukránok ezreit sértik meg ezzel, illetve az amerikai adófizetőket, akik finanszírozzák mindezt – fakadt ki többek között Tucker Carlson, az egyik legismertebb jobboldali amerikai véleményformáló, a Fox News műsorvezetője. – Ön egy korrupt kelet-európai országot vezet. Nekünk jogunk van a saját országunk miatt aggódnunk, a Fehér Ház mégis Önnel ért egyet – üzente Volodimir Zelenszkijnek, aki az orosz–ukrán háború globális gazdasági következményeire, beleértve az amerikai háztartásokat sújtó inflációra azt mondta egy interjúban: „Infláció? Ki gondol itt most inflációra? A közös értékekért harcolunk”.

Az Egyesült Államok 54 milliárd dollárnyi támogatást nyújtott Ukrajnának a háború kezdete óta, de a washingtoni kongresszusban múlt héten felszólaló Olena Zelenszka arra kérte az amerikai törvényhozókat, hogy küldjenek még több fegyvert országa megsegítésére, mert a fegyverek biztosíthatják „a közös nagy győzelmet”.

Miért adtunk 54 milliárd dollárt Ukrajnának? Hogy Zelenszkij és felesége a Vogue-nak pózolhasson? Háborúban állnak és van idejük fotózkodni? – háborgott Scott Presler amerikai konzervatív politikai aktivista. – Zelenszkij nem más, mint színjáték. Most a Vogue-nak pózol. Azért, hogy elcsaljon milliárdokat a nyugati adófizetőktől – reagált Avi Yemini, az ausztrál Rebel News hírportál újságírója. A. J. Delgado, Donald Trump előző amerikai elnök egykori kampánytanácsadója pedig úgy vélte:

Nem sok minden lep meg manapság, de groteszknek tartom, hogy Zelenszkij és neje divatos Vogue-fotózáson vesz részt, miközben katonáik meghalnak.

Mások védelmükbe vették az ukrán államfőt. – Zelenszkij legfőbb küldetése az, hogy közvetlenül szólítsa meg a szövetséges országok közvéleményét. Ezért tart beszédet a cannes-i filmfesztiválon, a glastonburyi zenei fesztiválon, és fotóztatja le magát a Vogue-nak – nyilatkozta a The Wall Street Journal amerikai napilap újságírója, Jároszláv Trofimov.



