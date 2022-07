Zivatarveszély miatt is másodfokú riasztásokat adtak ki

2022. július 30. 12:30

Zivatarveszély miatt több járásra is - egyelőre a délkeleti térségben - másodfokú riasztásokat adott ki szombat délben az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az érintett területeken a következő órákban olyan heves zivatarok alakulhatnak ki, amelyeket viharos szél, jégeső, intenzív esőzés kísérhet. Eközben egyes északi területeken továbbra is érvényben vannak a felhőszakadás miatt kiadott másodfokú riasztások.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésük szerint szombaton zivatarveszély miatt Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében adhatnak ki további másodfokú riasztásokat. Míg Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyében a felhőszakadás veszély miatt adhatnak ki másodfokú riasztásokat.

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MTI-nek nyilatkozva azt kérte, mindenki figyelje a meteorológiai szolgálat figyelmeztetéseit, riasztásait. Ahol a heves zivatarok miatt van érvényben riasztás, javasolják, hogy a kerti bútorokat, szerszámokat, növényeket vigyék fedett helyre, és ne parkoljanak fák alá.

A vízpartokon tartózkodóktól azt kéri: "vegyék komolyan a tavi viharjelzőrendszer jelzéseit". Percenként 45 villanás elsőfokú viharjelzést jelent: ez esetben a parttól csak 500 méteres távolságra szabad a vízbe menni. Ha percenként 90 villanást észlelnek, az már másodfokú viharjelzést jelent, ilyenkor ki kell jönni a vízből - hangsúlyozta Mukics Dániel.

Ha valaki leszakadt vezetéket vagy bajba jutott embert lát, jelezze a 112-es segélyhívón - kérte az OKF szóvivője.

Továbbra is hangsúlyozta: ahol a felhőszakadás miatt adtak ki riasztást, javasolt a pincéket áramtalanítani, továbbá minden olyan tárgyat, amelyekben a víz kárt tehet, felvinni onnan.

Felhívta a figyelmet a villámárvíz veszélyére is. Az utcán hömpölygő vizet ajánlott elkerülni. Néhány centiméteres víz is képes ledönteni az embert a lábáról, a térdig érő vízfolyás pedig autókat is elsodorhat - jelezte.

A meteorológiai szolgálat azt írta: délutántól a front közvetlen előterében több helyen is hevesebb zivatarok kialakulása várható, amelyek rendszerbe is szerveződhetnek. A heves zivatarok súlypontja várhatóan eleinte inkább a középső tájakra, a Duna-Tisza közére esik, majd késő délutánra, estére inkább az Alföld keleti felére és északkeletre helyeződik át. A zivatarokhoz 60-80 fölötti, néhol akár 90-100 kilométer/órát meghaladó viharos szélrohamok, felhőszakadás (helyenként rövid idő alatt akár 50 milliméternyi csapadék) és jégeső társulhat. A heves zivatarokból álló rendszer az éjféli órákban kelet, északkelet felé elhagyja az országot.

Vasárnap napközben főként az északi és a keleti megyékben - legnagyobb számban várhatóan Borsodban és Szabolcsban - várhatók zivatarok, és jelentős mennyiségű csapadék is hullhat - közölték.

MTI