Öttusa-vb - Dobogós a magyar férfi és női a csapat

2022. július 30. 23:10

Szép Balázs bronz-, a magyar csapat ezüstérmes

Szép Balázs bronzérmet nyert a férfiak versenyében az alexandriai öttusa-világbajnokságon, a Szép, Demeter Bence, Bőhm Csaba összeállítású magyar csapat pedig második lett.

Egyéniben Demeter a nyolcadik, Bőhm a tizedik, a 18 fős döntő negyedik magyarja, Bereczki Richárd a 13. helyen végzett.

Csapatban a magyarok 12 ponttal maradtak el a győztes franciáktól. Harmadikként a németek végeztek.

A 69 fős mezőny kedden a selejtezővel kezdett, onnan 36-an léptek tovább. Ezt követte a szerdai körvívás, melynek eredményét magukkal vitték a versenyzők az elődöntőbe, és a továbbjutók a döntőben is ezzel a pontszámmal kezdtek. A csütörtöki elődöntőben két 18-as csoportban zajlottak a küzdelmek, a szombati döntőbe csoportonként az első hét közvetlenül, további négy öttusázó pedig pontszáma alapján jutott be. A 18-as fináléban mind a négy magyar ott lehetett, Magyarország volt az egyetlen, melynek valamennyi indulója részt vett a férfiak döntőjében.

A szerdai vívást a magyarok közül Bőhm fejezte be a legjobb eredménnyel, 21 győzelemmel és 14 vereséggel, ezzel a döntőt holtversenyben az 5-7. helyről kezdhette meg. Demeter 20/15-tel a 8-11., Szép 18/17-tel 12-14., Bereczki pedig 15/20-szal a 16. volt a versenynap elején. A lovaspályán Demeter, Szép és Bereczki hibátlanul és szintidőn belül ment végig, Bőhm lova egy akadályt vert le, ez hét pont levonásával járt a lehetséges 300-ból. Utóbb Demeter 10 pontos büntetést kapott - a vb eredményközlője szerint.

A mezőny ezt követően az emelt páston vívott bónuszpontokért, a rangsoroló vívás sorrendje alapján fordított sorrendben kezdtek, a győztes maradt mindig a páston. Minden sikeresen megvívott asszó két pontot ért, kivéve az utolsó, amely négyet. Bereczki négy ellenfelét győzte le nyolc pontért, az őt megállító Szép négy, Demeter két pluszpontot szerzett, Bőhm viszont kikapott pástra lépése alkalmával.

Ezután a 25 méteres, nyitott medencében 200 méter leúszása várt a döntősökre. A magyarok közül Bőhm érte el a legjobb időt, 2:01.60 perccel negyedik lett. Bereczki (2:01.98) a hatodik, Demeter (2:02.08) a hetedik, Szép (2:04.23) pedig a kilencedik időt úszta.

A négy lövősorozattal megszakított 5x600 méteres futásnak Bőhm a negyedik, Demeter a nyolcadik, Szép a 11., míg Bereczki a 13. pozícióból vághatott neki. A kombinált számban kiélezett verseny alakult ki, csak a tavaly olimpiai bajnok brit Joseph Choong előnye volt viszonylag jelentős. Szép már az első lövészetével ígéretesen javított a helyzetén, mert harmadikként jött ki az állásból Choong és az egyiptomi Mohamed Elgendi mögött, és ezt a helyét végig meg is őrizte. Az első három ebben a sorrendben futott a célba. Eközben a középmezőny tagjai komoly küzdelmet folytattak a minél jobb helyezésekért. A kombinált számban Szép (10:14.00) a második, Demeter (10:34.70) a nyolcadik, Bőhm (10:47.10) a 11., Bereczki pedig (10:51.10) a 13. időt érte el.

"Jó formában, jól sikerült felkészülés után érkeztem a világbajnokságra, de nem számítottam ilyen jó eredményre, egy kicsit engem is meglepett - értékelte teljesítményét Szép Balázs. - Köszönöm az édesanyámnak és az edzőimnek, hogy ezt a kiváló eredményt elérhettem. Erősségem a kombinált szám, amelyben most is második lettem, azon belül is a második legjobb időt futottam. Futásban kihoztam magamból a maximumot, a végén arra figyeltem, hogy ne előzzenek meg, meglegyen a harmadik hely" - mondta az UTE 22 éves versenyzője az MTI-nek. Elárulta, hogy nem sokkal a célba érkezést követően felhívta futóedzőjét, Kárai Kázmért, de nem tudtak megszólalni, csak sírtak a telefonban. A folytatást illetően hozzátette: most pihen egy kicsit, és szeretne majd indulni a szeptemberi székesfehérvári Eb-n.

A fináléba a magyarok négy, a franciák, a németek és a csehek három-három versenyzővel jutottak be, de Jan Kuf a lovaglásban leesett a lóról, pont nélkül zárt, és a folytatásban már nem versenyzett, emiatt a csehek kiszálltak az érmekért folyó versengésből. Végül kis különbséggel győztek a franciák, a magyarok és a németek előtt.



Eredmények:

férfi egyéni verseny, világbajnok:



Joseph Choong (Nagy-Britannia) 1514 pont

2. Mohamed Elgendi (Egyiptom) 1512

3. Szép Balázs 1507

...8. Demeter Bence 1489

...10. Bőhm Csaba 1483

...13. Bereczki Richárd 1464



férfi csapatverseny, világbajnok:

Franciaország (Valentin Belaud, Christopher Patte, Valentin Prades) 4491 pont

2. Magyarország (Szép Balázs, Demeter Bence, Bőhm Csaba) 4479

3. Németország (Pele Uibel, Marvin Faly Dogue, Patrick Dogue) 4417

Gulyás Michelle ezüst-, a magyar csapat bronzérmes

Gulyás Michelle ezüstérmet nyert a nők versenyében az alexandriai öttusa-világbajnokságon, a Gulyás, Simon Sarolta, Guzi Blanka összeállítású magyar csapat pedig a harmadik helyen végzett.

A döntő másik magyar résztvevője, Simon 16. lett, Guzinak az elődöntős eredménye számított bele a magyar együttes pontszámába.

Győzött az olasz Elena Micheli, míg harmadikként a török Ilke Özyüksel futott a célba.

A csapatversenyben a britek bizonyultak a legjobbnak, mögöttük a dél-koreaiak lettek a másodikak.

A 70 fős női mezőny szerdán a selejtezővel kezdett, onnan 36-an léptek tovább. Ezt követte a csütörtöki körvívás, melynek eredményét magukkal vitték a versenyzők az elődöntőbe, és a továbbjutók a döntőben is ezzel a pontszámmal kezdtek. A péntek délutáni-esti elődöntőben két 18-as csoportban zajlottak a küzdelmek, a szombati döntőbe csoportonként az első hét-hét közvetlenül, további négy öttusázó pedig pontszáma alapján jutott be. A magyar négyesből ketten biztosították helyüket a finálé mezőnyében.

A legjobban Simon vívott csütörtökön a magyarok közül, ő 22 ellenfelét legyőzte és csak 13-tól kapott ki, ennek köszönhetően a döntőt az 1-3. pozícióból kezdte. Gulyás 20 győzelemmel és 15 vereséggel zárt, ezzel a finálé rajtjánál 5-6. volt. A lovaspályán szombat este - villanyfényben - Gulyás hibátlanul ment végig, Simon egy akadályt húzott le. A bónuszvívásban - melyben a rangsoroló vívás sorrendje alapján fordított sorrendben léptek pástra a versenyzők és a győztes maradt mindig a páston - mindkét magyar egy győzelmet aratott, azaz két pluszpontot szerzett.

A 200 méteres úszásban Gulyás 2:12.74 perccel a harmadik leggyorsabb volt, Simon pedig 2:24.59-cel 17. lett ebben a számban.

A négy lövősorozattal megszakított 5x600 méteres futást a Gulyás harmadik, Simon a kilencedik pozícióból kezdhette, előbbi hátránya 18 másodperc volt az éllovas Michelivel szemben, és öt a francia Elodie Clouvel mögött. Gulyás már az első lövészetből másodikként jött ki az állásból, majd mindegyiknél közelebb került az élen futó olaszhoz, akit az utolsó körben utol is ért, a hajrát azonban ellenfele bírta jobban. Ezzel a tavaly, a kairói vb-n nyert bronzérme után ezúttal ezüstöt érdemelt ki a 21 éves magyar versenyző. A kombinált számban Gulyás (11:40.70) a hatodik, Simon (12:29.20) a 16. időt érte el.



Eredmények:

női egyéni verseny, világbajnok:



Elena Micheli (Olaszország) 1416 pont

2. Gulyás Michelle 1412

3. Ilke Özyüksel (Törökország) 1405

...16. Simon Sarolta 1342



női csapatverseny, világbajnok:



Nagy-Britannia (Charlie Follett, Olivia Green, Jessica Varley) 4161

2. Koreai Köztársaság (Kim Szun Vu, Szong Szung Min, Dzsang Heun) 3987

3. Magyarország (Gulyás Michelle, Simon Sarolta, Guzi Blanka) 3815

MTI