Die Welt: Orbánnak semmi keresnivalója az EU-ban

2022. július 31. 11:40

A német lap szerzője szerint a magyar kormány az oka, hogy Romániában etnikai alapon fejlődik a politika.

Véleménycikket írt Thomas Schmid a Die Weltbe. A szerző korábban a német lap főszerkesztője, később pedig a kiadója volt. „A magyar miniszterelnök úgy állítja be országát, hogy az jobboldali bástya az európai értékek általa vélt szétesésének megakadályozására. Kirohan a »fajok keveredése« ellen, és bebiztosítja magának az erdélyi magyarok szavazatait” – írta Schmid.

Kifejtette, hogy Magyarország különleges az EU-ban, mert a szabályok ellenére úgy gondolja, hogy kormányozhat egy másik tagállamban. Elmagyarázta, hogy szerinte Trianont ugyan Orbán nem tudja visszacsinálni, de ő és kormánya mindent megtesz, hogy a területet az anyaországhoz kösse, és a politikus történelempolitikai víziójának megfelelően, az ezeréves hagyományok alapján betagolja a nagy magyar birodalomba. Merthogy az szerinte mindig is védvonal volt a nem keresztény népekkel szemben. Ehhez persze nem igazán passzol, hogy a székelyek maguk is bevándorlók, a 12. században települtek be. Az meg végképp nem illik a képbe, hogy valószínűleg török, sőt mongol eredetűek.

Konklúzióképp leszögezte, hogy mindez azt eredményezi, hogy etnikai alapon fejlődik a gazdaság, a magyar anyanyelvűek pedig elkülönülnek a románoktól. Hozzátette, hogy ez igaz a politikára is.

A szerző szerint Orbán Viktor tudatosan gerjeszti a szétválást, s hogy ez a folyamat Ceausescuval indult. Hozzátette, egy ilyen nacionalistának, aki beállt Putyin uszályába, egyáltalán nincs helye az EU-ban.

mandiner.hu