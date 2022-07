Ujhelyi tanácsokat osztogat a Fidesznek

2022. július 31. 14:10

Ujhelyi István Facebook-oldala

Eljött az idő, hogy a Fidesz új kormányfőt jelöljön az ország élére!

Orbán Viktor tehertétellé vált. Az elmúlt időszak világosan és egyértelműen megmutatta, hogy a jelenlegi kormányfő képtelen békét teremteni és megállapodásra jutni az Európai Unióval. Több mint tizenöt hónapja nincs megállapodás a Magyarországnak járó, több mint hatezer-milliárd forintnyi helyreállítási forrásról, a jogállamisági eljárások élesedése miatt pedig valós veszélybe került a következő évek uniós költségvetéséből nekünk járó további tizenháromezer-milliárd forintnyi támogatás is. Az már bizonyos, hogy a Fidesz-kormány elmúlt évtizedes dúlása és Európa-ellenes harca miatt valamennyi összeget zárolni fog az Unió, csak az a kérdés, hogy mennyit és milyen hosszan. A kormány ezzel pontosan tisztában van, hiszen Brüsszel tételesen tájékoztatta erről a tárgyalások során, a Fidesz csak a magyar nyilvánosság előtt titkolja ezt az információt. Egyetlen elveszített eurócent is súlyos veszteség Magyarország számára, különösen akkor, ha ennek oka tulajdonképpen egyetlen személy, illetve ennek a személynek a zsákutcába szorult politikája. Minden egyes Magyarországnak járó uniós támogatás azonnal megmenthető és lehívható lenne, ha a kormány végre megállapodásra jutna az Európai Unióval: megadná a szükséges garanciákat és vállalásokat, felhagyna az állami szintű korrupcióval és helyreállítaná az európai normák szerinti jogállamiságot.

A Fidesz jelenlegi kormányfője által az elmúlt évtizedben megvalósított vízió a pénzbőségre és a kreált ellenségekkel való riogatásra, illetve azok kirakati legyőzésére épült. A covid-járvány, a klímaválság, az ezek mentén erősödő globális gazdasági krízis, majd a negatív hatásokat felerősítő orosz agresszió azonban kártyavárként roppantja össze a Fidesz felépítményét; sajnos vele együtt a magyar családok létbiztonságát is. Tizenkét év kétharmados felhatalmazásának eredménye egy megzsírosodott és tévesen elbizakodott, gőgös fideszes elit, valamint egy legyengített immunrendszerű ország, amely szinte védtelenül térdel le a globális válságok előtt. Ha Orbán Viktor képes lenne valódi fordulatot végrehajtani, valódi kompromisszumot kötni és békét teremteni maga körül, akkor enyhülnének az egész ország terhei. De így, az autokratikus hatalom mámorának és pénzügyi spiráljának a fogságában továbbra is túszul tartja az országot, benne saját politikai közösségét is. A Fidesznek ideje belátnia, hogy Orbánnal egyszerűen nem fog menni. És ez már nem játék.”

