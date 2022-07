Gyorsabb lesz rollerrel? 30-as sebességkorlátozás jön Terézvárosban

2022. július 31. 23:40

Terézváros minden olyan utcájában, ahol nem jár BKK-járat, 30-as sebességkorlátozást vezet be a terézvárosi önkormányzat – jelentette be Soproni Tamás, a kerület momentumos polgármestere közösségi oldalán. Drasztikus sebességkorlátozásra vonatkozó tervet korábban Karácsony Gergely főpolgármester is ismertetett.

„Hamarosan Terézváros minden utcájában, ahol nem jár BKK-járat, 30-as sebességkorlátozást vezetünk be, amit fizikai korlátokkal is biztosítani fogunk” – közölte Soproni Tamás, a VI. kerület momentumos polgármestere Facebook-oldalán. Hozzátette: „Graz jó példával járt elöl: egy hasonló intézkedés után átlagosan három decibellel lett csöndesebb a város, a nitrogén-oxid-koncentráció pedig negyedével esett vissza, a gyalogos és biciklis közlekedés pedig vonzóbb alternatívává vált”.

2020 áprilisában Karácsony Gergely ismertette, hogy Budapesten jelentős forgalomcsillapítást és sebességcsökkentést tervez a közúti közlekedésben: csökkent volna a maximális 70-es sebességhatár a gyorsutakon, a nem főutakon pedig 30 km/h-ra korlátozták volna a legnagyobb megengedett sebességet. ASzázadvég akkori közvélemény-kutatása vizsgálta a terv támogatottságát a felnőtt magyar lakosság körében. Az eredmények alapján látható volt, hogy a főváros vezetésének sebességcsökkentési terve nem találkozott a társadalom többségének akaratával sem országos, sem budapesti szinten. A megkérdezettek alig több mint negyede (28 százaléka) vélekedett úgy, hogy szükség van a sebességhatárok jelentős csökkentésére, mert ezáltal megelőzhetők a súlyos közúti balesetek, ezzel szemben közel kétharmaduk (65 százalékuk) szerint nincs szükség rá, mert forgalmi dugókat okoz és növeli a légszennyezést. A budapestiek esetében az elutasítottság az országos átlag felett alakult: 68 százalékuk fogalmazott meg elutasító, és csupán 23 százalékuk támogató véleményt.

