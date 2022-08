Csütörtökön kezdődik Gyergyóban az Egyfeszt

2022. augusztus 1. 11:07

Erdélyi és magyarországi fellépőkkel augusztus 4. és 7. között rendezik meg a Gyergyó- medencében ötven helyszínen nyolcszáz programmal Erdély legnagyobb összművészeti fesztiválját. Idén a fellépők között van Lajkó Félix, Hobo, Herczku Ágnes és Nikola Parov, a Dresch Vonóskvartett, a Csík zenekar Karácsony Jánossal, Kubinyi Júlia, a Kerekes Band, Ferenczi György és az 1-ső pesti rackák, valamint az idei Vénégy Fesztiválon sikerrel bemutatkozó kolozsvári Csajod együttes. A Kárpát-medence zenei arculatát képviselő művészeken kívül a fenyvesek övezte színpadra várják a Gipsy Kings by Diego Baliardo együttest is.

Az Egyfesztet tavaly rendezték meg először. Az ötlet a Művészetek Völgyében született meg hosszú évekkel ezelőtt, majd a Hagyományok Háza támogatásával 2021-ben már a megvalósítás is sikerült. – áll a szervezők által portálunkhoz eljuttatott közleményében. Gyergyószentmiklóson két színpadon, Gyergyószárhegyen pedig a Lázár-kastélyban zajlanak majd a programok, illetve a Művészetek Völgyéhez hasonlóan az Egyfeszten is udvarokat alakítottak ki a különféle művészeti ágak számára: lesz Folk udvar, Jazz udvar, Könyv és színházi udvar, képzőművészeti udvar. Külön udvart kap a gyergyói örmény kultúra. A Könyv udvar vendége lesz ezekben a napokban többek közt Farkas Wellman Endre költő, szerkesztő, Bartis Attila író, Varga Melinda költő, szerkesztő, Muszka Sándor író, szerkesztő, Sántha Attila író, nyelvész.

Tamási Áron emlékezetét idéző kiállítás és viselettörténeti tárlat is nyílik a fesztivál ideje alatt. A fesztiválozókat gasztroutca várja, a legjobb erdélyi falatokkal, köztük az örmény churuttal. Idegenvezetőkkel a Gyilkos-tóhoz is el lehet látogatni, sőt medvelesre is várják a bátrabb jelentkezőket.

Magyar Hírlap