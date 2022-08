A hét közepétől igényelhetők a Széchenyi-kártya program Max hitelei

2022. augusztus 1. 11:11

Széchenyi-kártya program Max néven folytatódik a hazai kis- és középvállalati (kkv) szektor versenyképességének elősegítését és tartós növekedési feltételeinek megteremtését szolgáló államilag támogatott hitelprogram. Konkrét hitelkérelmek benyújtására várhatóan e hét közepétől lesz lehetőség a KAVOSZ Zrt. országos lefedettségű regisztráló irodahálózatában – közölte a KAVOSZ.

Annak érdekében, hogy a kkv-szektor továbbra is a legalacsonyabb kamatok mellett juthasson forráshoz, a kormányzat a program összes hiteléhez továbbra is kamattámogatást, illetve garanciadíj-támogatást nyújt és az eddigi mértékű kezelési költségtámogatást biztosítja a vállalkozások számára. Ennek eredményeként az Széchenyi-kártya program Max hitelei továbbra is a teljes futamidő alatt fix kamatozással, évi 0,5–3,5 százalék nettó kamatszinten, a program üzletszabályzatában rögzített egyéb díjtételek mellett érhetőek el – derül ki a közleményből.

A hitelkérelmek benyújtására várhatóan e hét közepétől lesz lehetőség a Széchenyi-kártya program eddigi hiteleihez hasonlóan a területi kereskedelmi és iparkamarák, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége és a KAVOSZ Zrt. regisztráló irodáiban.

MTI