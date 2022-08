Ruszin-Szendi: Növelik a katasztrófavédelmi állomány létszámát

2022. augusztus 1. 12:55

Az elmúlt hetekben tapasztalt természeti katasztrófák arra ösztönöztek bennünket, hogy a katasztrófavédelmi rendszerben kijelölt állandó állomány mellé további erőket állítsunk készenlétbe – közölte a Magyar Honvédség parancsnoka hétfőn az MTI-vel. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy felidézte, hogy két héttel ezelőtt két magyar helikopter állománya Szlovéniában segédkezett vízszállítással egy kiterjedt erdőtűz megfékezésében, de látható, hogy több országban is hasonló katasztrófákkal küzdenek.

A hétvégi esőzés ellenére hasonló helyzetek Magyarországon is előfordulhatnak, ezért – összhangban a honvédelmi miniszter által elrendeltekkel – a Magyar Honvédség munkacsoportokkal és nagyobb személyi állománnyal erősítette meg állandó készenléti és készültségi szolgálatait – mondta a parancsnok. Az altábornagy kifejtette: a személyi állomány jelentős részét, három helyőrségben 250 embert jelöltek ki kézi, műszaki munkák elvégzésére, továbbá több munkacsoportot is felállítottak, amelyek munkagépekkel nehezebb műszaki feladatok ellátására is képesek a természeti katasztrófák esetében. Ezek az erők szükség esetén Magyarország bármely területén bevethetők.

A honvédség logisztikai és egészségügyi biztosításról is gondoskodott, így a katasztrófavédelemben résztvevő katonákon kívül az adott térségben élők ellátását is el tudják végezni mobil orvoscsoportjaik és egészségügyi szolgálatuk révén – fűzte hozzá Ruszin-Szendi Romulusz. A parancsnok kitért arra is, hogy a Magyar Honvédség hétfőn vette át NATO-küldetésben a balti államok légtérrendészetének feladatait. A magyar Gripenek és pilóták nemcsak Magyarország és Szlovénia légterére vigyáznak, hanem a balti államokban is újra ellátják ezt a feladatot.

Ruszin-Szendi Romulusz jelezte ugyanakkor azt is, hogy Koszovóban fellángoltak a feszültségek, az ott állomásozó NATO-erők parancsnoka éppen egy magyar tábornok. Megtesznek mindent, hogy lehűtsék a kedélyeket és az ott élők számára fenntartsák a békét és a biztonságot – fogalmazott a Magyar Honvédség parancsnoka.

MTI