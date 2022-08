„Az Európai Bizottság ne avatkozzon be a tagállamok ügyeibe!”

2022. augusztus 1. 17:27

Az MCC Feszten adott interjút Peter Hefele, a Wilfried Martens Központ német politikai igazgatója, aki szerint a kontinensen Kelet-Közép-Európa új hatalmi központnak számít, az Európai Bizottságnak pedig nem kellene bele avatkoznia a tagállamok ügyeibe.

Bár fontosnak tartja Németországot az európai politikában Peter Hefele, az Európai Néppárt hivatalos agytrösztjének, a Wilfried Martens Központnak az igazgatója szerint mindeközben új hatalmi központok alakultak ki Európában, amelyhez az orosz–ukrán háború is hozzájárult. Szerinte az egyik új hatalmi központ Kelet-Közép-Európa, de ide lehetne sorolni az északi országokat is - mondta a Magyar Nemzetnek. Az igazgató Magyarországgal kapcsolatban azt mondta, Magyarország demokrácia, és a polgárok választották meg az ország vezetését. „Nem dolga az Európai Bizottságnak, hogy beavatkozzon a tagállamok ügyeibe, hacsak nem alapvető emberi jogok forognak kockán, de nem úgy látom, hogy ez lenne a helyzet” – fogalmazott Hefele.

Peter Hefele kitért az energiaválságra is, szerinte az embereknek mindenképpen változtatniuk kell az energiafogyasztásukon. Ugyanakkor hibának tartja az atomenergia kivezetését az energiamixből Németország esetében, ennek pedig most a németek fizetik meg az árát. Hefele arról is beszélt, hogy az Európai Néppárt nagy erőkkel készül a 2024-es európai parlamenti választásokra – ennek értelmében politikai tartalomban, stratégiában és kommunikációban is meg akarnak újulni.

MH