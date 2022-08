Már több mint hatezren jelentkeztek határvadásznak

2022. augusztus 2. 09:38

A déli határszakaszon egyre erőszakosabbá válnak a konfliktusok, a migránsok fegyverrel támadnak, agresszíven rohamozzák a határkerítést.

Július közepén megkezdődött a szerződéssel rendelkező magyar határvadászok toborzása, írja az Index. Az elmúlt két hétben több mint hatezren jelezték személyesen, levélben, a közösségi oldalakon vagy telefonon, hogy csatlakoznának a rendőrség kötelékéhez, tudta meg a Magyar Hang, írják. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) közlése szerint a jelentkezők egységcsomagokat küldhetnek be, amiket a Központi Határvadász Toborzóiroda kezel, a felvételi és alkalmassági vizsgálatok pedig „ütemezetten zajlanak”. Ez azt bizonyítja, hogy a rendőrség által ígért, akár bruttó 400 ezer forintos bér és az általános iskolai végzettséggel is megpályázható állás sokak számára nagyon csábító, teszik hozzá.

Felvételi és komoly kockázatok

A police.hu oldalon kitett feltételrendszer szerint a jelentkezők alapilletménye bruttó havi 300 ezer forint, az éjszakai pótlék óránként bruttó 193 forintot, a készenléti pótlék óránként bruttó 97 forintot jelent. Az esetleg meglévő nyelvvizsgapótlékokkal együtt elérhető a bruttó 400 ezres bér, ami mellé évente bruttó 200 ezer forintnyi cafeteria is jár. A határvadászokat minimum 12 órás szolgálatra rendelhetik be, legfeljebb négy egybefüggő munkanapon keresztül, és öt-hat egybefüggő szabadnapra is számítanak a leírás szerint. Ennek némileg ellentmond, teszik hozzá, hogy aki megfelel a kiválasztásnál, heti két nap pihenőnapra jogosult, amiből havonta két alkalom eshet szombatra-vasárnapra, vagy vasárnapra-hétfőre.

A pályázóknak pszichológiai és fizikai alkalmassági vizsgálatokon kell részt venniük.

Utóbbi alatt a „meghatározott idő alatt” elvégzett fekvőtámaszok és felülések, valamint az 1500 méteres síkfutás értendő, írja a Magyar Hang. Hozzátették: a teszteket sikeresen elvégző határvadászok elektromos sokkolót, könnygázsprét és rendőrbotot is bevethetnek majd. A határvadász-toborzásnak komoly kockázatai vannak.

„A déli határszakaszon egyre erőszakosabbá válnak a konfliktusok, a menekültek fegyverrel támadtak egymásra, és agresszíven rohamozzák a határkerítést is.

Egy ilyen éles helyzet egy rutinos, több éve szolgáló rendőrnek is óriási stressz, a 160 órás képzés után tűzvonalba dobott határvadászoknak pedig még nagyobb traumát jelenthet” – figyelmeztetett Pongó Géza, a Független Rendőr Szakszervezet főtitkára.

Kép: MTI/Kelemen Zoltán Gergely

