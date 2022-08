Célzottan vadászhatták le az oroszok az ukrán milliárdost

2022. augusztus 2. 09:47

Olekszij Vadaturszkijt a hét végén halt meg egy rakétatámadásban, könnyen lehet, hogy a halálával üzenni akart Moszkva.

A likvidált gabonamágnás – bbc

Egyre többen suttognak arról Ukrajnában, hogy célzottan az ukrán milliárdost, Olekszij Vadaturszkijt akarták megölni az oroszok, nem pedig találomra lőttek ki rakétákat Mikolajiv városára. Az ukrán üzletember, akit gabonamágnásként is emlegettek, vasárnap halt meg feleségével együtt, amikor rakéta csapódott be a házukba – írja a Világgazdaság.

Vadaturszkij – akinek vagyonát 450 millió dollárra becsülték – azon kevés szupergazdag üzletember egyike volt Ukrajnában, aki, bár a szovjet blokk felbomlása után gazdagodott meg, mégis elképesztő népszerűségnek örvendett. Elsősorban búzát termesztett, de emellett volt olyan cége, amely marhákat tenyésztett, egy másikkal pedig napraforgóolajat állított elő. Vállalatának külön flottája volt, amellyel gabonát, olajat és acélt is szállítottak a Fekete-tengeren. Egészen a háború kitöréséig.

Amikor az oroszok benyomultak Kelet- és Dél-Ukrajnába, Vadaturszkij több üzlete is leállt, nem tudtak termeszteni és szállítani sem. A milliárdos ennek ellenére sem hagyta el hazáját, inkább éjt nappallá téve dolgozott azon, hogy az ukrán gabonaszállító hajók ismét kifuthassanak a tengerre. Erre éppen ma, egy nappal a halála után került sor, vagyis a rakétatámadás időzítése valóban vet fel kérdéseket.

A rakéta a házának hálószobájába csapódott be. Ukrajnában több politikus is azon az állásponton van, hogy nem lehetett véletlen a csapás. Mihajlo Podoljak, Volodimir Zelenszkij tanácsadója szerint az, hogy a milliárdos kastélyának egyetlen pontját lőtték rakátéval, egyértelművé teszi, hogy az oroszok pontosan tudták, hol lesz Vadaturszkij, és biztosra mentek.

Az üzletember kiiktatásával ugyanis a gabonaszállítások egyik legfőbb mozgatórugóját ütötte ki Moszkva, Kijevnek pedig most találnia kell egy megfelelő embert a pozícióra. Ez hosszú ideig is eltarthat, ami az oroszok malmára hajtja a vizet. Mások szerint is üzenet lehetett a milliárdos megölése Oroszország részéről, mégpedig a többi ukrán milliárdosnak.

