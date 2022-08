Szoboszlai Dominikot a sajtó az olasz Napolival boronálta össze

2022. augusztus 2. 10:47

Egy olasz hírportál szerint az olasz SSC Napoli 30 millió eurót is megadna Szoboszlai Dominikért, és ennyi pénzért az RB Leipzig el is engedné a 21 éves magyar válogatott játékost. Marco Rossi szövetségi kapitány azt mondja, az átigazolás előrelépés lenne Szoboszlai számára.

Alig múlik el hónap úgy, hogy ne röppenne fel hír Szoboszlai Dominikről. Az RB Leipzig 21 éves játékosát egész biztosan menedzserek és klubok serege figyeli a kontinensen, több nagy csapattal is összeboronálták, ám ő még mindig Lipcsében futballozik. Nemigen vesztegeti az idejét az átigazolási pletykák cáfolására, ám július derekán kivételt tett. Akkor a nemzetközi sajtó azt vélte tudni, hogy a spanyol első osztályban szereplő Real Sociedad tett érte nagyon komoly ajánlatot. Ez egyébként igaz is volt, ám a magyar válogatott támadó rövidre zárta az ügyet: – 2026-ig szól a szerződésem. Nem gondolkodtam azon, hogy bármit is csináljak. Ha valami történik, az megtörténik. De jelen pillanatban nem gondolkodom a váltáson – jelentette ki a Bildnek adott interjújában.

Az olasz Il Mattino azonban úgy tudja, Szoboszlai Dominik mégis klubot, sőt országot is válthat még ezen a nyáron, és hamarosan az SSC Napoliban folytatja a pályafutását. A portál szerint délolasz klub nem sajnálna érte 30 millió eurót sem leszurkolni, ami az anyagi helyzetét ismerve meglepőnek hangzik. Ugyanakkor a portál tudni véli, hogy az angol West Ham United nagyon ácsingózik Piotr Zielinskire, akit az amúgy mértékadó Transfermarkt 40 millió euróra taksál, és ha a nápolyiak eladják őt, akkor máris fizetni tudnak Szoboszlaiért. Az Il Mattino biztos benne, hogy az RB Leipzig hajlandó elengedni ennyi pénzért a magyar futballistát, ami kissé érthetetlen, hiszen a Real Sociedad ajánlatáról hallani sem akart, igaz, annak az összegét nem hozták nyilvánosságra. Ráadásul Szoboszlai Dominik szombaton kezdőként 91 percet játszott a német Szuperkupáról döntő meccsen a Bayern München ellen, a lecserélése előtt adott egy gólpasszt, és ez nem azt sejteti, hogy nem számítanak rá Lipcsében.

A tekintélyes Corriere dello Sport rákérdezett a hírre a magyar válogatott olasz szövetségi kapitányánál, Marco Rossinál, aki ezt válaszolta: – Szoboszlai a Napoliban? Ez egy újabb előrelépés lehetne a karrierjében. Szoboszlai egy meghatározó csapatban játszik Németországban. A Napoli előrelépés lehetne neki, de a transzfernél sok mindent figyelembe kell venni.

Hamarosan kiderül, hogy ez egy a sok Szoboszlai Dominikkal kapcsolatos pletyka közül, vagy tényleg van benne valami. Jelen állás szerint az RB Leipzig vasárnapi, Stuttgart elleni meccsére készül a Bundesliga rajtján.

