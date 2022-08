A Felvidéken rendezik az idei Palóc Világtalálkozót

2022. augusztus 2. 12:19

A felvidéki Ipolyszécsénykén rendezik meg péntektől az idei Palóc Világtalálkozót. A háromnapos program célja az összetartozás erősítése, a Palócföld hagyományainak, értékeinek bemutatása és életben tartása - közölte az MTI-vel a társszervező Tar Lőrinc Baráti Közhasznú Egyesület titkára kedden.

Ipolyszécsényke ősi magyar címere – wikipedia

Berze Marianna elmondta: péntektől vasárnapig csaknem 70 település mintegy ezer fellépője, kézműves bemutatók, kézműves vásár, palóc közösségek bemutatkozása, konyhaművészeti ünneplést, kiállítások, hangversenyek, közös festészet, irodalmárok, költők bemutatkozása várja az érdeklődőket a hetedik alkalommal megrendezett világtalálkozón.

Berze Marianna és férje, Kovács László, a Tar Lőrinc Baráti Közhasznú Egyesület szervezői – nool.hu



Az eseményt az egyesület és a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya közösen szervezi.



A Nógrád megyei Taron működő, 2009-ben alakult Tar Lőrinc Baráti Kör Egyesület célja, hogy olyan közösséget hozzon létre, amely összetartásra buzdít, és erősíti az egymás iránt érzett felelősséget. A palócok földjén a határon túli Felvidéket és Pest megye keleti részét, Nógrád és Heves megyét, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megye nyugati részét értik, ezen felül a délvidéki, jelenleg Szerbiához tartozó Kupuszina települést, amely az 1750-es évekbeli kitelepítéstől napjainkig megőrizte palóc identitását.

A palócok földje – travelinpet.blogspot.com



A Palóc Világtalálkozóknak korábban a Nógrád megyei Bátonyterenye, Cserháthaláp és Bárna, valamint a Heves megyei Gyöngyös adott otthont.



Berze Marianna az MTI-nek úgy fogalmazott: a világtalálkozó elindítóiként mindig az volt a víziójuk, hogy egyszer sikerüljön összefogásra sarkallni ezt a minden oldalról sebekkel borított népcsoportot, és nem csupán egy-két települést, hanem az egész Palócföldet.



Mint mondta, a mostani szervezés alkalmával átélhették az összefogás csodáját: Ipolyszécsényke maroknyi közössége, a legkisebbtől a legnagyobbig a falu megszépítésén dolgozott, idilli angol parkjukat kitisztították, az utakat rendbe hozták, medret takarítottak, forrást tisztítottak, hogy fogadni tudjanak akár több ezer embert is, akik elviszik településük hírét.



A nagykürtösi járásban levő 400 lelkes faluban emlékoszlopot is állítanak, konferenciát rendeznek a palócokról, lesz tábortűz, tüzes-ostoros bemutató, palóc lakodalmas és táncház is, szombat este pedig koncertet ad az Ismerős Arcok.



Vasárnap Ipolybalogon csatlakoznak a Szent Korona ünnep programjához, ahol Erdő Péter bíboros, érsek lesz az ünnepi szentmise főcelebránsa.



