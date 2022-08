A magyar kenyérművészet mesterremekei

2022. augusztus 2. 12:44

A Magyar Pékszövetség hagyományaihoz híven, tizenegyedik alkalommal rendezte meg Kenyérversenyét. Az államalapítás ünnepére készülő Szent István napi kenyér első helyezettjével és az Innovatív kategória győztes termékével, valamint a gyártókkal a Parlamentben megrendezett ünnepélyes díjátadón találkozhatott először a közönség – jelentette a Gondolának a Pékszövetség.

A 2022-es Szent István-napi kenyér, a balmazújvárosi Balmaz Sütöde Kft. Gulyás kenyere az augusztus 20-ai nemzeti ünnep és a kapcsolódó rendezvények beharangozó sajtótájékoztatóján az Országház Vadásztermében 2022. augusztus 1-jén. Az eseményen bemutatták a Szent István-napi kenyeret, Magyarország Tortáját és Magyarország Cukormentes Tortáját is. MTI/Illyés Tibor



Az idei év viszontagságos körülményei ellenére a hazai pékségek több mint félszáz terméket mutattak be a Magyar Pékszövetség rendhagyó versenyén. A megmérettetésre bármilyen sütőipari vállalkozás nevezhetett, függetlenül attól, hogy tagja-e a szervezetnek. Idén három kategóriában várták a termékeket. A kétfordulós zsűrizés során az ítészek körültekintően vizsgálták a kenyereket és péksüteményeket, betartva a Magyar Élelmiszerkönyv szigorú szabályrendszerét. Az első körös, ötfős előzsűrizés után 18 kenyér és 7 sétáló sütemény került behívásra a második körös bírálatra, ahol a sajtó munkatársai is megkóstolhatták a versenytermékeket. Az ítészek azokra a minőségi jegyekre fókuszáltak, amelyek meghatározzák egy termék karakterét. Mustra alá vették a péktermékek illatát, ízét, megvizsgálták a kenyerek héjazatát, bélzetét és nem utolsó sorban szemügyre vették a külalakot. Ezek a szempontok markánsan meghatározzák és befolyásolják az élvezeti értéket és minőséget.

Nemzeti ünnepünk

A nemzeti ünnepünk az államalapítást, Szent István szentté avatását valamint az aratás végét jelképezi. Pékjeink évről-évre ennek az ünnepkörnek a tiszteletére sütik meg kenyereiket. A hagyományosan aratás után, Szent István napra sütötték az új búzából az első kenyeret. A kenyér az emberi táplálkozás alapvető élelmiszere, ezért ősidők óta nagy becsben tartják. A búza termesztés hazánkban évszázadok óta nagy tiszteletnek örvend. Az Új Kenyér vallásos ünnepe is a népi aratóünnephez kapcsolódik. Ezen a napon aratási felvonulást tartottak, elzarándokoltak a templomhoz, ahol hálaimát mondtak az aratás befejezésére. A kenyér az életet, a megélhetést és az otthon melegét szimbolizálja. A kenyér aljára, annak megszegése előtt keresztet vetettek, ezzel is kimutatva a hálát, ami a kenyeret megilleti. Ennek jegyében a Magyar Pékszövetség 2011 óta rendezi meg versenyét, ahol a pékek a föld és búza szeretetéből ihletet merítve, hagyományos kovászos eljárással, kizárólag magyar, természetes alapanyagok felhasználásával sütött kenyereket gyártó pékségek indulnak az ország minden tájáról.

A fogyasztók az ünnep alkalmával a Magyar Ízek utcája rendezvénysorozat keretében, a Várkert Bazár sétányon kóstolhatja meg először az Év Kenyerét, megismerkedhet a Batátás kenyérrel, és egy csodálatos, szilvalekvárral töltött Sétáló sütemény elfogyasztása közben betekintést nyer a gabona múltjába, jelenébe és jövőjébe.

A Szent István napi Kenyér első helyezettje a balmazújvárosi Gulyás kenyér, amit a Balmaz Sütöde Kft. kemencéiben sütöttek ropogósra, felelevenítve a gulyások békés életének egyik alapvető élelmiszerét. Az egyszerű, alföldi pásztorélet a magyar nép egységét és egyéni jellegét hangsúlyozza.

A Balmaz Sütöde Kft. immáron három évtizede kiváló minőségű alapanyagok felhasználásával készíti péktermékeit a hajdúságiak nagy örömére. A családi vállalkozás szaküzletei tíz településen szolgálják ki a vásárlókat. A régi hagyományokat megőrizve, az új trendek mentén alkották meg Szent István napi kenyerüket. A generációkon átívelő tudás és szenvedély apáról fiúra száll.

A hamísítatlan ízélményt a tradíció, a tapasztalat és a minőség jellemzi, ezek az értékek köszönnek vissza minden falat pékáruban és kenyérben. Az idei nyertes kenyér a hosszú érlelésű, kovásszal készült. Négyféle lisztet használtak fel, többek között a teljes kiőrlésű liszt is gazdagítja a terméküket. A kenyér jól átsült, vastag héjazattal rendelkezik. Ez biztosítja a régi paraszti kenyereknek megfelelő akár 10-15 napos eltarthatóságot.

Évezredes hagyományokat képvisel a liszttel, sóval, kovásszal kelesztett, dagasztott és kemencében kisült kenyér. Szívvel, lélekkel, nagyapáink hagyományait megőrizve idézzük fel kézműves termékeinkkel a régi időket. Kenyereinkkel a régi hagyományokat varázsoljuk a vásárlóink asztalára, a jelen kor újdonságaival megfűszerezve. – mondta Fülep Zsolt, a Balmaz Sütöde Kft. ügyvezető igazgatója.

Az innovatív kategória nyertesének a Batátás kenyeret választotta a hétfős szakmai zsűri. A Varga Pékség 95 Kft. terméke az Alföld déli peremének természeti adottságainak egyik alapvető növényének, a batátának a jellegzetes alapízét rejti magában. A sárgás bélzettel rendelkező kenyér az egészséges fogyasztói trendeket szem előtt tartva, a hagyományok mentén, élesztő nélküli technológiával készült. A Duna-Tisza közi hátságon fekvő Ásotthalom egyik jellegzetes növényét, a batátát összeboronálták az alakorral. Az édesburgonya és az ősi, egyszemű búza szerelmének köszönhetően született meg a Batátás kenyér a mórahalomi pékség kemencéjében.

„A batáta és az alakor pozitív hatásai köszönnek vissza a termékünkben, megidézve a tájunk bűbájos, homokdűnés tanyasi világot. Ennek a területnek az egyik kedvenc növénye a batáta. Az egészséges táplálkozás jegyében az édesburgonyát párosítottuk az ősi, egyszemű búzával. Ennek a szövetségnek a mentén egy ásványi anyagokban és vitaminokban gazdag terméket sütöttünk ki hagyományos kemencénkben.” – tájékoztatott Varga Ferenc, a huszonhét éve működő mórahalmi pékség ügyvezetője.

gondola