2022. augusztus 2. 16:00

Hat HIMARS és öt Harpoon rakétaindítót semmisített meg az orosz hadsereg az ukrajnai háborúban az utóbbi egy napban - jelentette ki Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter egy katonai vezetőkkel megtartott keddi videokonferencián.

"A nyugati fegyverek ellenőrizetlen Ukrajnába szállítása komolyan veszélyezteti a régió biztonságát. Az orosz csapatoknak az ukrán fegyveres erők katonai létesítményei elleni csapásai következtében 33 amerikai M777-es tarack és öt Harpoon hajóelhárító rendszer rakétaindítója semmisült meg. Továbbá a HIMARS rakétasorozatvető rendszer hat indítóállványa és több mint kétszáz rakétája" - mondta a tárcavezető.



Sojgu szerint az elmúlt két hét során az ukrán csapatok 396 Javelin és NLAW páncéltörő rakétarendszert, valamint 125 Stinger hordozható légvédelmi rakétarendszert veszítettek.



Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő keddi sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy az Egyesült Államok közvetlen részvevője az ukrajnai harci cselekményeknek.

Zaharova Vagyim Szkibickijnek, az ukrán védelmi tárca hírszerzési főcsoportfőnöksége (GUR) vezetőjének a brit The Telegraph című lap számára hétfőn adott nyilatkozatára hivatkozott, amelyben a kémfőnök azt mondta, hogy Kijev a HIMARS rakétarendszerekkel végrehajtott csapások előtt rendszeresen konzultál az amerikai féllel, amely nemtetszése esetén lefújhatja a támadást. Szkibickij arról nem beszélt, hogy milyen műholdfelvételeket használ az ukrán hadsereg.



"Egyéb megerősítésre arra vonatkozóan, hogy az Egyesült Államok közvetlenül részt vesz az Ukrajna területén zajló harci cselekményekben, nincs is szükség. A fegyverszállításokat nemcsak felhasználási tanácsadás kíséri, hanem ebben az esetben nyilvánvaló tűzbemérés is" - mondta a diplomata.



Igor Konasenkov altábornagy, katonai szóvivő kijelentette: az orosz védelmi minisztérium ezután figyelembe fogja venni Szkibickij tábornok hivatalos beismerését, miszerint Washington közvetlenül koordinálja Kijev számára a célpontokat a HIMARS-okkal végrehajtott csapások előtt. Konsenkov szerint a nyilatkozat cáfolhatatlanul bizonyítja, hogy Washington - a Fehér Ház és a Pentagon állításaival ellentétben - részt vesz a háborúban.



"Ukrajnában és a világon senkinek sem lehet kétsége afelől, hogy a Novaja Kahovkára július 12-én, a Sztahanovra július 17-én, a Krasznij Lucsra július 24-én mért HIMARS-rakétacsapásokat, a Donyeckre mért több tucat rakétacsapást és minden bizonnyal a jelenovkai (olenivkai) vizsgálati fogházra mért július 29-i csapást, amely ötven ukrán hadifoglyot ölt meg és 73-at megnyomorított, a Zelenszkij-rezsim tervezte és Washington hagyta jóvá" - mondta a tábornok.



Konasenkov hangsúlyozta, hogy a politikai, büntetőjogi és erkölcsi felelősség az olenivkai mészárlásért és más ukrajnai háborús bűncselekményekért, egyebek mellett a polgári célpontokra mért csapásokért Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mellett közvetlenül a Biden-kormányzatot is terheli.



