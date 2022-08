Szijjártó: az egész világon érezteti drámai hatását a háború

2022. augusztus 2. 20:39

Az ukrajnai háború az egész világon érezteti a drámai hatását - közölte a külgazdasági és külügyminiszter kedden a közösségi oldalán.

Szijjártó Péter bejegyzésében úgy fogalmazott: a háború és a szankciók nyomán rendkívüli világgazdasági kihívásokkal szembesülünk, az energiaellátás biztonságát érő kihívásokról már nem is beszélve.



Világszerte mennek fel az árak, szakadnak meg az ellátási láncok és válik bizonytalanná az eddig megingathatatlannak hitt energiaellátás - írta.



Hozzátette: New Yorkban - ahol az Atomsorompó Szerződés Felülvizsgálati Konferenciáján vett részt - egyetértett Ajmán Szafadi jordániai külügyminiszterrel abban, hogy a következmények a háború idejének kitolódásával még a mostaninál is jóval drámaibbak lesznek, így a legrosszabb még mindig előttünk van.



Egyetértettek abban is, hogy a nemzetközi törekvéseknek most már végre kizárólag a mielőbbi béketeremtést kéne célozniuk, és tartózkodni kellene a háborút meghosszabbító, annak következményeit súlyosbító lépésektől - emelte ki Szijjártó Péter.



Jelezte: a két külügyminiszter abban is egyetértett, hogy a kommunikációs csatornák elvágása végzetes hiba volna, az ugyanis teljesen ellehetetlenítené a békéről szóló tárgyalásokat. Márpedig tisztában kell leni azzal, hogy minden háború tárgyalásokkal ér véget - hívta fel a figyelmet a tárcavezető.



Szijjártó Péter mindezek alapján megerősítette a magyar pozíciót: azonnali tűzszünetre és a béketárgyalások haladéktalan megkezdésére van szükség.



MTI