Súlyos kínai figyelmeztetés az Egyesült Államoknak

2022. augusztus 3. 10:40

Nancy Pelosi amerikai házelnök és Caj Jing-ven tajvani elnök Fotó: AFP/Handout / Taiwan President

Peking heves tiltakozása ellenére látogatott Tajvanra Nancy Pelosi amerikai házelnök. Állította, Washington tiszteletben tartja az „egy Kína” elvet, ám a pekingi diplomáciát ez nem győzte meg.

Komoly feszültséget keltett az Egyesült Államok és Kína közt Nancy Pelosi amerikai képviselőházi elnök tajvani látogatása. A demokrata párti politikus 25 éve az első amerikai házelnök – és egyúttal a legmagasabb rangú amerikai tisztségviselő –, aki hivatalos látogatást tesz Tajpejben, utoljára 1997-ben járt ott Newt Gingrich.

Pelosi szerdán parlamenti képviselőkkel találkozott, majd megbeszéléseket folytatott Caj Jing-ven elnökkel, aki az amerikai házelnököt „Tajvan legelkötelezettebb barátjának” nevezte a The New York Times cikke szerint. A lap szerint Pelosi azzal is konfrontálódhat Pekinggel, hogy tajvani emberi jogi vezetőkkel találkozik hazautazása előtt.

Caj Jing-vennel közös, élőben közvetített sajtótájékoztatóján mindenesetre Pelosi kettős üzenetet küldött. Egyrészt azt mondta, az Egyesült Államok továbbra is sziklaszilárd elszántsággal védelmezi a demokráciát Tajvanon és szerte a világon, másrészt viszont azt is nyomatékosította, hogy Washington tiszteletben tartja az „egy Kína” elvét. Hozzátette, a szolidaritás fontosabb, mint valaha, az Egyesült Államok nem hagyja magára Tajvant.

A The New York Times emlékeztetett, Peking többször határozottan óva intette az amerikai vezetést attól, hogy látogatást tegyen Tajvanon, amit Kína saját területének tekint. A lap szerint noha az utazás előkészületeit nagy titkolózás övezte, maga a látogatás „karneváli hangulatban” telik, élő online közvetítésekkel, látványos találkozókkal, a házelnök szállodája előtt gyülekező támogatókkal és tüntetőkkel egyaránt.

Röviddel azután, hogy Pelosi gépe kedden földet ért, a kínai külügyi tárca közleményben ítélte el a látogatást. A tárca szerint Pelosi útja súlyosan fenyegeti a békét és a stabilitást a Tajvani-szorosban, valamint árt a kínai-amerikai kapcsolatoknak. A közlemény szerint a hadsereget a legmagasabb készültségi szintre helyezték, valamint azzal fenyegetett, hogy célzott hadműveleteket hajt végre Tajvan ellen az amerikai politikus látogatása miatt.

Ezzel párhuzamosan a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg keleti régióért felelős parancsnoksága közölte, hogy különböző haderőnemek részvételével indít hadgyakorlatot Tajvantól északra, délnyugatra és északkeletre helyi idő szerint kedden éjszaka, írta az MTI.

Noha Pelosi állította, nem kérdőjelezi meg az „egy Kína” elvet, helyi idő szerint kedd este bekérették a kínai külügyminisztériumba Nicholas Burnst, az Egyesült Államok pekingi nagykövetét. A diplomatát Hszie Feng külügyminiszter-helyettes fogadta, aki azt mondta, Pelosi látogatása az „egy Kína” elvének megsértését jelenti. Közölte:

Washington más mond, mint tesz, ezt pedig Peking nem hagyja következmények nélkül.

Hszie Feng sürgette az amerikai vezetést, hogy tegyen sürgős lépéseket a feszültség enyhítésére, mielőtt túl késő lesz.

Kína gazdasági szankciókat is kivetett a szigetre: leállította a természetes homok tajvani exportját, valamint a szigetről érkező hal-és gyümölcsimportot.

Tajpej szerdán a nemzetközi rend megsértésével vádolta meg Kínát, miután Peking arra figyelmeztette a szigetet, hogy a kínai hadsereg térségben zajló hadgyakorlata idején nem engedhet repülőgépeket a műveletek közelébe. A tajvani külügyminisztérium közölte, a feszültség csökkentése érdekében kapcsolatba léptek más országokkal, egyebek között az Egyesült Államokkal.

MH