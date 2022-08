Férfi röplabda Eb-selejtező - Bravúros pontszerzés a spanyolok elleni hazai nyitányon

2022. augusztus 3. 20:30

A magyar férfi röplabda-válogatott öt szettben kikapott a vendég spanyol csapattól szerdán az Európa-bajnoki selejtező első fordulójában Budapesten, így pontszerzéssel kezdte a sorozatot.

Koch Róbert válogatottja szombaton Tbilisziben, Georgia vendégeként folytatja a selejtezőt, amelyből a csoportelsők mellett az öt legjobb második jut ki a jövő őszi kontinenstornára.



Európa-bajnoki selejtező, F csoport, 1. forduló:

Magyarország-Spanyolország 2-3 (-17, 19, 23, -23, -8)



a legeredményesebb játékosok: Kovács Z., Horváth K. 21-21, Blázsovics 16, illetve Ramón Ferragut 25, Villena 23, Iribarne 16

A csoport másik mérkőzésén: Szlovákia-Georgia 3-0 (14, 21, 9)



A magyar együttesnek az összecsapáson nélkülöznie kellett csapatkapitányát, Szabó Alpárt: a center családi okok miatt hagyta ki a nyitómeccset, helyettese Keen Cameron volt. Társai az 1-es számú, Szabó feliratú mezt a kispadra terítették, ezzel üzenve neki.

Koch feladóposzton ezúttal azzal a Magyar Bálinttal kezdett, aki a május-júniusi Európa-ligában kevesebbet játszott, míg az ezúttal csak a lelátón ülő és klubkötelezettsége miatt az egész sorozatot kihagyó Pádár Krisztiánt a frissen Ciprusra igazoló Pesti Marcell helyettesítette feladóátlóként.

A 2007-ben Eb-győztes vendégek keretében mindössze négy idegenlégiós szerepelt, ennek ellenére is ők voltak a mérkőzés esélyesei: amellett, hogy a rivális az európai ranglista 20. helyén áll, eddig mind a 11 Eb-n ott volt, legutóbb a 20. helyen zárt. A magyarok ezzel szemben csak 34. helyezettek a rangsorban, 2001 óta pedig nem voltak ott a kontinenstornán.

A nemrég átadott Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont közönségének az első játszmában nem sok oka volt az örömre, legalábbis a magyarok akciói után: a spanyol csapat 5-1-re, majd 15-6-ra is vezetett, amikor Koch Pesti helyére a rutinos Kovács Zoltánt cserélte be. A vendégek támadásait csak ritkán tudta lekövetni a magyar sánc, de mivel a hazai ütőjátékosok elkezdtek pontosabban támadni, nem nőtt tovább a különbség, azonban az ibériaiak így is könnyedén kerültek szettelőnybe.

A második etapot jobban kezdték a hazaiak, a Franciaországban játszó Horváth Kristóf jó nyitásaival négy ponttal elléptek, és ezt a különbséget a játékrész hajrájában még növelni is tudták. Mindkét együttesben az ütőjátékosok voltak a főszereplők, a Koch-tanítványok ekkor játéksebességben és koncentrációban is felvették a versenyt magasabban jegyzett riválisukkal, így megérdemelten egyenlítettek.

A harmadik szettre is megmaradt a magyarok lendülete: Magyar egyre többet foglalkoztatta centereit, a hazaiak szervái is feljavultak, így amikor a játszma derekán egy nagyszerű blokkal hárommal meglépett a házigazda, a nézők egy emberként ugrottak talpra a lelátón. Sok nyitást rontottak a spanyolok, emiatt csak egyenlíteni tudtak, fordítani nem: lelkesen és jól játszó magyar válogatott a hajrában is koncentrált maradt, és átvette a vezetést.

A negyedik felvonásra rendezte sorait a vendégcsapat, a játék pedig töredezetté vált a sok és hosszan tartó videobírós visszajátszás miatt. Ezúttal a spanyolok léptek meg három-négy ponttal, de 15-15-nél a mindössze 20 éves Tomanóczy Bálint két blokkpontjával egyenlítettek a magyarok. A hajrában újra hárommal vezetett az ellenfél, a házigazda válogatott azonban - Blázsovics Péter sérülés miatti rövid hiánya ellenére is - 22-22-nél újra egyenlíteni tudott, a fordítás mégsem sikerült.

A rövidített játszma első felében a spanyolok hatékonyabb blokkteljesítményüknek és támadójátékuknak köszönhetően hárompontos előnyt alakítottak ki, melyet a hazaiaknak a térfélcsere után sem sikerült ledolgozniuk, így be kellett érniük egy ponttal.

A 149 perces mérkőzés legeredményesebb játékosa a vendégek ütője, Jordi Ramón Ferragut volt 25 ponttal, a magyaroknál Kovács és Horváth egyaránt 21-gyel zárt.

Koch Róbert a találkozó után elégedetten és boldogan nyilatkozott az MTI-nek.

"Nem tudom, mikor láttam utoljára így játszani a fiúkat, külön pozitívum, hogy az első szett után fel tudtunk állni. Ez azt a mentális erőt mutatja, amiről már nagyon régóta beszéltünk" - fogalmazott a szövetségi kapitány.

A tréner szerint a mérkőzést az döntötte el, hogy a spanyoloknak hosszabb volt a padja, ő a sérülések miatt igazából egyetlen embert, Kovács Zoltánt tudott becserélni, aki rutinjával és jó megoldásaival viszont nagy segítségére is volt a csapatnak.

"A döntő játszmában egy-egy hiba becsúszott, ez benne van, de ez el is döntötte a találkozót. A kontratámadásoknál türelmesebbnek kell lennünk, ebben ellenfelünk jobb volt, a nyitásfogadásunk azonban végig stabil, a blokkunk pedig kiemelkedő volt" - értékelt Koch Róbert.

MTI