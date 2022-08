Kajak-kenu vb - Két magyar egység már döntős

2022. augusztus 3. 23:45

A szerdai előfutamokból egyelőre két magyar egység biztosította a helyét a hétvégi döntőkben a kanadai Halifaxben zajló kajak-kenu világbajnokságon.

Miután Korisánszky Dávid ötödik helyével a középfutamba került C-1 200 méteren, az 500 méteres kajaknégyesek előfutamai következtek a programban. Bár Magyarország a nőknél olimpiai címvédő és tavaly második lett a koppenhágai vb-n, ezúttal egy teljesen új, fiatal egység - Fojt Sára, Pupp Noémi, Kőhalmi Emese és Gazsó Alida Dóra - képviseli az ország színeit, s a négyes nem igazán tartozik a legnagyobb esélyesek közé. A bemutatkozó pálya ezzel együtt jól sikerült, a féltávnál birtokolt negyedik hely után a hajrában sikerült megelőzni a dánokat, így az új-zélandiak és a németek mögött beérve összejött a továbbjutás a szombati döntőbe, ez az első három egységnek járt.

"Van mit javítani, az eleje nem volt a legtökéletesebb, a vége aztán már jól sikerült. Megvan a döntő, addig megpróbálunk mindent kijavítani" - nyilatkozta a közmédiának a vezérevezős, Fojt Sára.

A Kuli István, Csizmadia Kolos, Varga Ádám, Nádas Bence összeállítású magyar férfi kvartett is harmadik lett előfutamában a spanyolok és a címvédő ukránok mögött, de mivel itt csak az első hely ért egyenes ági továbbjutást, ennek a csapatnak pénteken újra vízre kell szállnia, hogy a középfutamból biztosítsa helyét a legjobb kilenc között.

"Első pályás menés volt, voltak kisebb hibák, de úgy érzem, ha ez összeáll, sokkal szorosabb is lehet. Nem vagyunk csalódottak" - mondta Csizmadia Kolos.

A kenu kettesek 500 méteres versenyeiben a nőknél Bragato Giada és Nagy Bianka nagyot küzdött, s végül a házigazda kanadai egységet mindössze három századmásodperccel megelőzve elcsípte a harmadik helyet, így már készülhet a szombati fináléra.

A férfiaknál a tavaly ezüstérmes Hajdu Jonatán, Fekete Ádám duónak meg kellett volna nyernie előfutamát ahhoz, hogy kihagyhassa a középfutamot, de ettől messze volt, mert bár féltávnál még a harmadik helyen lapátolt, nem sokkal lemaradva a spanyoloktól és a kínaiaktól, a második 250-et már nem bírta, így végül a litvánok is megelőzték. A negyedik hely pénteki, középfutamos folytatást jelent.

"Idén ez volt az első pályánk a nemzetközi mezőnyben, és úgy éreztem, nem is találtuk még meg a megfelelő ritmust. Futamról futamra jobbak leszünk, rá kell éreznünk, hogy mit tudnak ezek a srácok. Nyilván bennünk van, hogy én idén kétszer is koronavírusos voltam, Jonatán pedig sérült, de azért jöttünk, hogy fejlődjünk és kihozzuk magunkból a maximumot" - fogalmazott Fekete Ádám.

Az MTK 21 éves, vb-újonc kajakosa, Balogh Gergely egy második hellyel debütált K-1 500 méteren - az előfutamból a sok nevező miatt nem lehetett egyből a döntőbe kerülni. A pénteki második forduló már jóval több izgalmat ígér.

"Elégedett vagyok az előfutammal, robogunk tovább. A folytatásban majd nagyobbat kell menni a végén, igyekszem felpörgetni magam, de szerintem higgadt tudok majd maradni" - mondta a fiatal versenyző.

A vb nyitónapján további öt magyar egység száll vízre a Banook-tavon, ahol péntekig zajlanak az előcsatározások. A döntőkre szombaton és vasárnap kerül sor.

Magyar futamgyőzelmek

A szerdai program második felében több magyar egység is megnyerte előfutamát a kanadai Halifaxben zajló kajak-kenu világbajnokságon, ez azonban nem minden esetben jelentett döntőbe jutást.

A helyi idő szerint délutáni műsor kezdeteként a Kiss Blanka, Lucz Anna kajak kettes szerezte meg a magyar küldöttség első futamgyőzelmét. A tavaly ezüstérmes duó a visszalőtt első rajt után a lengyelekkel és a kanadaiakkal vívott nagy csatát 200 méteren, s bár elég lett volna az első három között zárnia, maga mögött tudta tartani riválisait, így első hellyel lépett tovább a szombati fináléba.

"Kicsit megzavart, hogy visszalőtték a rajtot, a második rajtunk nem is volt olyan jó. Aztán száznál kicsit megbillentünk, úgyhogy nem ez volt a legjobb pályánk, remélem, hogy ennél tudunk majd jobbat is" - nyilatkozott a közmédiának Lucz Anna.

A férfi kenu egyesek 500 méteres versenyében a tokiói olimpikon Fejes Dánielnek nyernie kellett volna az egyenes ági továbbjutáshoz, de mivel nagyon erős futamba került - mellette például az 1000 méter tavalyi ötkarikás bajnoka, a brazil Isaquias Queiroz dos Santos lapátolt, aki aztán fölényes győzelmet aratott -, erre nem volt esélye.

A rossz első rajtot követően Fejes a középmezőnyben haladt, végül negyedikként ért célba, ami középfutamos folytatást jelent.

"Kicsit erőlködős pálya volt, nem tudtam igazán kievezni magam. Inkább az elejére, a jó rajtra koncentráltam, utána az utazót egy kicsit elkapkodtam, de a következő pályákon ezt jól tudom majd kezelni, hasznosítani" - mondta Fejes Dániel.

A két kajak egyes olimpiai számban, női 500, illetve férfi 1000 méteren a nagy létszámú nevező miatt nem lehet kihagyni a középfutamot. Előbbi versenyben az ifjúsági korosztályban olimpiai és világbajnok, felnőttként vb-újonc Rendessy Eszter erejét remekül beosztva futamgyőzelemmel nyitott, míg utóbbiban az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Kopasz Bálint rajt-cél győzelmet aratva, fölényesen nyert. Folytatás mindkettőjük számára pénteken a középfutamban.

"Ez volt életem első felnőtt vb-pályája, nem mondom, hogy nyugodt voltam, de örülök, hogy így sikerült" - értékelt az UTE 20 éves kajakosa, Rendessy Eszter.

"Egy jó erős előfutamot tudhatok magam mögött, szerettem volna, ha kicsit könnyebb, de az időjárás nem segített, elég erős volt a szembeszél és az oldalhullámzás. Ezzel együtt jónak éreztem a formámat és ez a legfontosabb" - fogalmazott Kopasz Bálint, aki napra pontosan egy évvel ezelőtt lett olimpiai bajnok Tokióban.

Az eredeti kiírás szerint a női kenu kettes 200 méteres számban is rendeztek volna előfutamokat, de végül kiderült, hogy csak kilenc hajóból áll a mezőny, így az 500-on is döntős Bragato Giada, Nagy Bianka duó a rövidebb távon is készülhet a fináléra.

A Banook-tavon péntekig zajlanak az előcsatározások, a döntőket szombaton és vasárnap tartják.

MTI