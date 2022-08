Baloldali össztűz zúdul Giorgia Melonira

A baloldali média össztüzébe került a szeptemberi választásokon a miniszterelnöki pozícióra igen esélyes Giorgia Meloni. Az olasz konzervatív politikai erők vezetőjét egyre agresszívabb vádak érik a hazai és nemzetközi lapok hasábjain, illetve a televíziós műsorokban. A baloldali lapok, politikusok, közszereplők is rasszistának titulálják, emellett keresetlen szavakkal inzultálják az Olasz Testvérek párt elnökét.

Az amerikai The New York Times napilap hasábjain David Broder is sötét időszakot jósol Olaszországnak, amennyiben Meloni veszi át az ország vezetését.

A baloldali publicista szerint „egész Európára kiható földrengést indítana el” a politikus megválasztása. Véleménye szerint veszélyforrást jelentene, ha egy szélsőjobboldali párt kerülne az eurózóna egyik legfontosabb országának élére.

„Mario Draghi távozásával egy stabil és a nemzetközi viszonyokra is pozitívan ható politikai időszak zárul le Itáliában, és kezdetét veszi a káosz” – jósolja Broder.

Az amerikai baloldali média hasonlóan bánik most Melonival, mint anno tette Donald Trump amerikai elnökkel. Ennek következtében az amerikai olaszok azonnali méltatlankodásuknak adtak hangot.

Igaz, hogy létezik szólásszabadság, ez azonban nem indokolja, hogy egy lap őrültségeket írjon, és neofasisztának titulálja Giorgia Melonit – válaszolt az Olasz Testvérek párt vezetőjét ért súlyos támadásokra Vincenzo Arcobelli, az Egyesült Államokban élő külhoni olaszok tanácsának képviselője.

Olasz lévén szégyenletesnek tartom azt a sárdobálást, amelyet Meloni ellen indítottak. Pontosan az történik, ami 2016-ban Donald Trumppal. Mindannyian jól ismerjük, mi lett a vége. A történelem is igazolta, hogy az álhírgyártás visszaüt. Mindenki számára világos, hogy milyen szemléletűek a baloldali nemzetközi lapok – nyilatkozta az Il Giornale napilapnak Arcobelli. „Tisztességtelen dolog fasizmussal vádolni Melonit. Konzervatív, Európa-párti, atlantista vezető, aki a Draghi-kormány minden olyan intézkedését következetesen támogatta, amely a nemzeti érdekeket szolgálta” – magyarázta az interjúban a külhoni olaszok nevében megszólaló képviselő.