A kínai néphadsereg körbezárta Tajvant

2022. augusztus 4. 11:00

Kína hat zónában kezdte meg a katonai elrettentést Tajvan határain csütörtökön. A Nancy Pelosi amerikai házelnök szerdai látogatása nyomán indított háromnapos hadgyakorlatok részben átfedik a Tajvan felségvizeinek számító 12 tengeri mérföldes területet, és „példátlan módon” körbeveszik a szigetet.

Tajvani AAV7-es kétéltű támadó harcjármű száll partra, a háttérben egy Newport osztályú harckocsit partra szállító dokkhajó az évenkénti Han Kuang hadgyakorlaton a tajvani Pingtungban 2022. július 28-án (MTI/EPA/Ritchie B. Tongo)

„Ma 12 órától (augusztus) 7-én 12 óráig a Népi Felszabadító Hadsereg fontos katonai gyakorlatot és szervezett éleslövészetet tart. Ennek a hadgyakorlatnak az ideje alatt hat fő területet jelöltek ki a sziget körül, és a megadott időszakban sem hajók, sem repülőgépek nem léphetnek be az érintett tengeri területekre, illetve a légtérbe” – közölte a CCTV állami televízió csütörtökön.

A kínai néphadsereg által kijelölt hat gyakorlatozási zóna körülveszi Tajvan legnagyobb szigetét, és a tajvani felségvizeket is érinti, írja a The Guardian. Néhány zóna közel esik kulcsfontosságú tajvani kikötőkhöz is.

A tajvani hatóságok ezért azzal vádolják a kínai hadsereget, hogy gyakorlatilag blokád alá vonta a szigetet.

A tajvani védelmi minisztérium közölte, hogy fegyveres erői „a szokásos módon működnek” és figyelik az eseményeket.„Nem törekszünk a helyzet eszkalációjára, de nem hátrálunk meg, ha a biztonságunkról és a szuverenitásunkról van szó” – közölte a minisztérium.

Kínai katonai szakértő: a hadgyakorlat egy éles konfliktus modellezése

A csütörtök reggel, Nancy Pelosi amerikai házelnök szerdai, tajvani látogatása nyomán megkezdett kínai hadgyakorlatok részben átfedik a Tajvan felségvizeinek számító 12 tengeri mérföldes területet, és „példátlan módon” körbeveszik a szigetet – idéz egy kínai katonai elemzőt a The Guardian.

Meng Hszian-csing, a pekingi Nemzeti Védelmi Egyetem professzora a CCTV televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy a katonai demonstráció alapján elképzelhetjük, hogyan nézne ki egy esetleges Tajvan elleni katonai művelet. „Ez (a hadgyakorlat) nagyon jó feltételeket teremt számunkra, hogy a jövőben az egyesülésünknek kedvezően alakítsuk át a geostratégiai tájképet” – idézi a professzort a Reuters.

Meng hozzátette: a kínai hadsereg a Tajvan délnyugati partjainál lévő Kaohsziung „kapuit” (kikötőjét) is lezárhatná.

Tajvan szerint Peking célja „a régió békéjének és stabilitásának megzavarása”

Tíz perccel a kínai katonai manőverek megkezdése előtt a tajvani védelmi minisztérium közleményt adott ki, amelyben „irracionális magatartással” vádolta a kínai kormányt – számol be a The Guardian. A közleményben úgy fogalmaztak: a hadgyakorlatok „a status quo megváltoztatására, valamint a béke és a stabilitás megzavarására irányulnak a régióban”. Hozzátették: fokozzák a tajvani nemzeti hadsereg készültségi szintjét, és a csapatok „minden szinten napi gyakorlatot tartanak”.

Önmérsékletre szólított fel az ASEAN

A Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) tíz tagországának külügyminiszterei csütörtökön Kambodzsában találkoztak, a megbeszélések egyik fő témája a kínai hadgyakorlat volt.

A kambodzsai Phnom Penhben ülésező országok közös nyilatkozatban közölték, hogy aggódnak „a nemzetközi és a regionális helyzet változékonysága” miatt, különösen az ASEAN-régióval szomszédos térségben a közelmúltban bekövetkezett fejlemények miatt, amelyek „destabilizálhatják a régiót”.

Mindez szerintük „súlyos konfrontációhoz, nyílt konfliktusokhoz és kiszámíthatatlan következményekhez vezethet a nagyhatalmak között”.

Az ASEAN ezért „maximális önmérsékletre szólít fel, (a tagállamok) tartózkodjanak a provokatív lépésektől” – tették hozzá anélkül, hogy konkrétan megemlítették volna az Egyesült Államokat vagy Kínát.

hirado.hu