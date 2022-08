Pékséget és hajókat is foglaltak a pénzügyőrök

2022. augusztus 5. 10:02

Péküzemet és kishajókat is lefoglaltak a pénzügyőrök annak a nyugat-dunántúli számlagyárnak az ügyében, amelyben reklám- és marketingcégek hálójában tüntettek el 860 millió forint áfát - tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága pénteken az MTI-t.

Mészáros Gábor sajtóreferens közölte: a különböző szolgáltatásokról szóló hamis számlákat egy főként reklám- és marketingcégekből álló nyugat-dunántúli számlagyár tagjai állították ki. A strómanok nevére bejegyzett cégeket a háttérből egy kifejezetten adócsalásra alakult bűnszervezet irányította.



A gyakran cserélgetett társaságok több mint száz megrendelőnek állítottak ki fiktív számlákat, akik így csökkenteni tudták fizetendő áfájukat. A csupán papíron nyújtott szolgáltatások ellenértékét a bűnszervezet tagjai jutalék ellenében, készpénzben fizették vissza a megrendelőknek.



A hamis számlákon kezdetben reklámfelület-értékesítést és online marketinget tüntettek fel, később fiktív számlák születtek fenyő fűrészáru értékesítéséről, gépi földmunkáról vagy éppen belsőépítészeti munkáról. A számlákat kiállító fantomcégek azonban sem alkalmazottakkal, sem eszközökkel nem rendelkeztek a számlázott munkák teljesítéséhez.



A számlagyár irányítói és megrendelői ezzel a módszerrel több mint 860 millió forint áfát tettek zsebre, többen közülük ebből költekeztek, luxuscikkeket, autókat, hajókat vásároltak. Azzal viszont nem számoltak, hogy a NAV munkatársai az online számlarendszerben minden egyes elektronikus számlát már a kiállítás pillanatában látnak.



A NAV nyugat-dunántúli nyomozói egy nap alatt 28 helyszínen csaptak le, az informatikusok még a szemétgyűjtő legaljáról előkerült, megviselt okostelefonról is mentettek le fontos bizonyítékokat.



A nyomozók végül 12 embert hallgattak ki gyanúsítottként, 19 járművet foglaltak le, köztük három motoros kishajót, több tízmillió forint készpénzt, valamint ingatlanokat, továbbá egy teljes péküzemet, valamint bankszámlákat is zároltak több mint 1,3 milliárd forint értékben.



A NAV a bűnszervezet négy tagját őrizetbe vette, a Zalaegerszegi Járásbíróság pedig elrendelte letartóztatásukat. Az irányítók az üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalásért akár 20 év börtönt is kaphatnak.



