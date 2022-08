Székelyföldi sajtmesterek termékeit lehet megkóstoln

2022. augusztus 5. 11:41

Helyi sajtmesterek készítenek közös szénasajtot a szombati nap folyamán, amit sok egyéb tejtermék mellett meg lehet majd kóstolni.

Képünk illusztráció – Barabás Orsolya

Kilenc székelyföldi sajtmester vett részt azon az egyedi kísérleten, amelynek az eredményét szombaton ismertetik egy különleges program részeként a gyergyószentmiklósi Caritas Vidékfejlesztés tangazdaságánál. Bemutatkoznak a sajtmesterek, lesz közös sajtkészítés, sajtáldás és sajtvásár is, amire a belépés ingyenes.

Februárban a Székely Sajtkészítők Egyesülete kérte fel a gyergyószentmiklósi Caritas Vidékfejlesztést, hogy koordinálják egy egyedi recept alapján készülő sajt létrehozását. Konrad Suter svájci sajtmestert kértük meg, hogy segítsen nekünk ebben, mivel több mint negyvenéves tapasztalata van. Ő összeállított egy receptet, ami alapján a kilenc székelyföldi sajtmester három termelésből 9–9, tehát összesen 81 sajtot készített – ismertette Köllő Réka, a Caritas Vidékfejlesztés munkatársa.

Az egyedi kísérletre jelentkezett sajtmesterek háromszor hármas csoportokat alakítottak. Udvarhelyszékről hárman: Sándor Huba Homoródalmásról, Mózes Enikő Kénosról, Bálint Sándor Dályáról, Kovászna megyéből ketten: Putnoky Csicsó Barna Nyújtódról, Sterczer Sándor Kézdiszentlélekről, Gyimesbükkből Sárig Attila, a Gyergyói-medencéből az újfalvi Bányász József, a tekerőpataki Bálint Attila és Portik-Hegyi Loránd, a vidékfejlesztés tangazdaságának sajtmestere nevezett be. Minden résztvevő három egymást követő hétfőn három sajtot készített három különböző kultúrával. Egyik sajt a saját pincéjében maradt, a másik kettőt két másik pincébe vitte. Így egy pincében három sajtkészítő egy-egy sajtja érlelődött 140 napig, mindenki a saját módszereivel kezelte.

Péntek este érkeznek a kísérletben résztvevő sajtmesterek Gyergyószentmiklósra. Augusztus 5-én és 6-án történik az értékelés két svájci szakember és Varga István, Maros megyei sajtkészítők részéről. Mivel a sajtok előzetesen számokat kapnak, a kiértékelők nem tudnak semmilyen információt ezekről, így választják ki az általuk legjobbnak ítélt sajtokat.

Szombaton a Varga Katalin utca 3. szám alatt található tangazdaságnál egy bárki számára nyitott rendezvényt szerveznek, lehetőség lesz kóstolásra, ismerkedésre. A kilenc sajtkészítő sajtvásárt is tart. Az eseményen fejőgép-bemutatót is tartanak, sőt, takarmánykiegészítőket, méhészeti termékeket is lehet vásárolni. Délelőtt tíz órától a program szénasajtkészítéssel kezdődik. A kilenc sajtkészítő az otthonról hozott tejet összeönti egy üstbe, és amíg az sajttá áll össze, a gazdák bemutatkoznak. Ezután sajtáldásra kerül sor, majd tejszerződést is kötnek, miszerint a kikísérletezett módszerrel közösen állíthatják elő a székelyföldi sajtot, melynek ők adnak nevet is. Konrad Suter svájci sajtmester kiértékelőjét követően 14 órától lesz a szénasajt kóstolója.

A szombati sajtélményre a belépés ingyenes.

Barabás Orsolya

szekelyhon.ro