Polgár Judit kapta meg elsőként a FIDE Icon-díjat

2022. augusztus 5. 20:40

Elsőként Polgár Judit, a sakktörténelem legjobb női játékosa kapta meg a FIDE Icon-díjat.

A magyar szövetség pénteki tájékoztatása szerint a magyar nagymester - aki a jelenleg zajló sakkolimpián szakkommentátorként van jelen az indiai Chennaiban - a 2019-es Európai Sakk Legenda-díj és a 2021-es World Chess Hall of Fame tagság után ezúttal a nemzetközi szövetség FIDE Icon-díját kapta meg. A most első ízben átadott díjat Polgár Judit pénteken este a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) elnökétől, Arkagyij Dvorkovicstól vehette át "Az év női személyisége a sakkban" című gálán. A FIDE Icon-díjjal a világszövetség Polgár Judit évtizedeken átívelő, milliókat inspiráló munkáját ismerte el.

"Nagy megtiszteltetés, hogy elsőként vehettem át a FIDE Icon-díjat, mégpedig egy kivételes eseményen, a 44. Sakkolimpián, Indiában. Ez a díj több évtizedes sportolói pályafutásom, valamint a sakk népszerűsítése és a nők sakk orientációjának ösztönzése terén végzett munkám elismerése. A munka folytatódik: napról napra sokat kell tennünk azért, hogy minél több lány tapasztalhassa meg a sakk szépségét, azt az élményt és tudást, amit ez az ősi játék nyújt. Minden lehetséges módon igyekszem eljuttatni ezt az üzenetet a lányoknak és szüleiknek: arra törekedjenek, hogy a legtöbbet hozzák ki a tehetségükből, önmagukból, mert ha nem szorítjuk a lányokat korlátok közé, ha sikerekkel, ösztönzően építik és építjük az önbizalmukat, az élet bármely területén megállják a helyüket!" - nyilatkozta Polgár Judit a díj átvételét követően.

A díjátadó gála, Polgár Judit kitüntetése 1 58.56-tól

Polgár Judit idén márciusban a Dubai 2020 Magyar Pavilonnal együttműködve szervezte meg a "Polgár Judit vs The World" eseményt, a világ első interaktív közösségi sakk szimultánját, amely a FIDE elnöke szerint mérföldkő volt a sakk népszerűsítésében.



Mariya Gabriel, az Európai Bizottság innovációért, kutatásért, kulturális ügyekért, oktatásért és ifjúságért felelős tagja, uniós biztos, a 2021-es Polgár Judit Világsakkfesztivál fővédnöke követendő példaként jellemezte a képességfejlesztő oktatási programot, a Polgár Judit Módszert, amit a FIDE és az Európai Sakkszövetség (ECU) népszerűsít, továbbá szakmai téren is támogat.



Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár a szövetségi hírlevélben kiemelte, hogy Polgár Judit Magyarország büszkesége, a nemzetközi sakkvilág meghatározó szereplője, a legsikeresebb női sakkozó a sportág történetében.



"A Nemzetközi Sakkszövetség által első alkalommal odaítélt FIDE Icon-díj egy újabb jelentős szakmai elismerése mindennek. Sportért felelős államtitkárként egyik fő célkitűzésem, hogy Magyarország ne csak sportnemzet, hanem sportoló nemzet is legyen, ezért kiemelten fontosnak tartom, hogy minél több sportágat népszerűsítsünk itthon. Polgár Judit alapítványával és képességfejlesztő programjaival hiánypótló munkát végez a fiatalabb korosztály körében, ami úgy gondolom, hogy nemcsak hazánkban, hanem külföldön is követendő példa" - összegzett az államtitkár.

