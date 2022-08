Kormány: kiegészül a gáz- és áramszámla tartalma

2022. augusztus 5. 21:27

Az új rezsiszabályokkal minden magyar családot, minden magyar nyugdíjast véd a rezsicsökkentés az átlagfogyasztásig, az augusztustól életbe lépő rezsiszabályok részleteit a lakossági rezsiszámlák is tartalmazni fogják - közölték a kormány honlapján pénteken.

Az elhúzódó háború és a brüsszeli szankciók miatt egész Európában drasztikusan emelkednek az energiaárak és energiaválság alakult ki. Az áram ára több mint ötszörösére, a gáz ára több mint hatszorosára emelkedett egy év alatt, és az emelkedés folytatódik - írták a kormany.hu oldalon.



Kiemelték: a kormány célja ebben a helyzetben is, hogy megvédje a lakossági rezsicsökkentést.



Az augusztusban kibocsátott lakossági gáz- és áramszámlákon feltüntetik, hogy a kormány az átlagfogyasztásig rezsicsökkentett díj alkalmazását írta elő. A számlák tartalmazni fogják továbbá, hogy a rezsicsökkentett díj nélkül mekkora lett volna a fizetési kötelezettség az elszámolt időszakban, és azt, hogy a rezsicsökkentésnek köszönhetően mennyit takarított meg a lakossági fogyasztó - közölték.



Mint írták, minden család kap rezsicsökkentett gázt és áramot.



Európában egyedül Magyarországon van rezsicsökkentés, aminek köszönhetően egy átlagos fogyasztású, magyar család ezután is a valós piaci ár hetedéért kapja meg az áramot, és a valós piaci ár tizedéért a gázt.



A rezsicsökkentés fenntartásának köszönhetően egy átlagfogyasztású család ezután is havi 181 ezer forintot, éves szinten 2 millió 175 ezer forintot spórol meg - olvasható a kormany.hu oldalon.



MTI