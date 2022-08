Bundesliga - A Bayern kiütéses sikerével indult az idény: 6:1 Frankfurtban

2022. augusztus 5. 22:35

A címvédő Bayern München kiütéses, 6-1-es győzelmet aratott az előző idényben az Európa-ligában győztes Eintracht Frankfurt otthonában a német labdarúgó-bajnokság 2022/23-as szezonjának péntek esti nyitómérkőzésén.

A bajnok már az ötödik percben előnybe került, miután Joshua Kimmich kihasználta, hogy Kevin Trapp, a hazaiak kapusa egyetlen embert állított sorfalnak, mert beadásra készült. A Bayern a 11. percben növelte előnyét, a világbajnok francia védő, Benjamin Pavard védhetetlenül bombázott a hálóba egy közeli lepattanót. A frankfurtiak két nagy helyzetet is kihagytak, a Bayern azonban a Liverpooltól igazolt Sadio Mané első Bundesliga-góljával újra betalált, sőt a támadószekció Jamal Musialával is rúgatott egyet a 37. percben, majd a szünet előtt Serge Gnabry is betalált.



A fordulás után már nem potyogtak ilyen ütemben a gólok, a Frankfurtnak azonban sikerült szépítenie, míg a vendégeknél végül Musiala duplázott.

Bundesliga, 1. forduló:

Eintracht Frankfurt-Bayern München 1-6 (0-5)

szombaton játsszák:

Augsburg-Freiburg 15.30

Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim 15.30

Union Berlin-Hertha BSC 15.30

VfL Bochum-FSV Mainz 15.30

VfL Wolfsburg-Werder Bremen 15.30

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen 18.30

vasárnap játsszák:

VfB Stuttgart-RB Leipzig 15.30

1. FC Köln-Schalke 04 17.30

MTI