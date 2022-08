Felfüggesztették Soros György egyik ügyészét

2022. augusztus 6. 12:50

A kormányzó felfüggesztett egy Soros György által támogatott ügyészt, aki nem volt hajlandó vádat emelni az új abortusztörvényt megszegők ellen, és többször is kijelentette, hogy támogatja a kiskorúak nemváltását – olvasható a V4NA hírügynökség cikkében.

Ron DeSantis, Florida kormányzója felfüggesztett egy kerületi választott ügyészt, aki nemrég egyetlen ügyészként az államban megfogadta, hogy nem emel vádat az állam újonnan életbe lépett abortusztörvénye alapján.

Andrew Warren 13. kerületi ügyész felfüggesztése azonnali hatállyal lép életbe. DeSantis elmondta, hogy azért döntött így, mert Warren meg akarta válogatni, hogy milyen törvényeket tartasson be.

A kormányzó kiemelte, hogy az egykori ügyész nem volt hajlandó büntetőeljárás alá vonni az embereket Florida újonnan életbe lépett 15 hetes abortusztilalma alapján, valamint támogatta a kiskorúak nemváltó kezelését.

Ezzel kapcsolatban DeSantis egy sajtótájékoztatón megjegyezte, hogy bár jelenleg nincs olyan állami törvény, amely tiltaná a nemi hovatartozást megerősítő kezeléseket, azért indokolta mégis többek között ezzel Warren felfüggesztését, mert egy nap a törvényhozás betilthatja majd az ilyen jellegű kezeléseket – írja a V4NA hírügynökség.

Andrew Warrent egyébként már kétszer választották meg ügyésznek, és 2016-ban ő is rajta volt azon a listán, amelyen a Soros György által támogatott ügyészjelöltek szerepeltek. Felfüggesztése kapcsán most azt mondta, hogy ezzel szembeköpték azokat a választókat, akik kétszer is megválasztották őt Hillsborough megye ügyészének.

Egy floridai demokrata szenátor, Janet Cruz szintén kritizálta DeSantis döntését Warren felfüggesztéséről, mondván, hogy „az ügyész méltósággal és tisztelettel szolgálta közösségünket, és lelkiismeretlen azért felfüggeszteni őt, mert nem akarja kriminalizálni egy nő választási jogát”.

Warrent bár felfüggesztették, még nem távolították el hivatalából, ehhez a lépéshez a floridai szenátus döntésére van szükség. DeSantis kormányzó Susan Lopez Hillsborough megyei bírónőt jelölte Warren helyére, akit decemberben nevezett ki bírónak.

DeSantis rendeletének nagy része a 15 hetes abortusztilalomra összpontosított. Júniusban ugyanis, miután az amerikai legfelsőbb bíróság hatályon kívül helyezte az 1973-as Roe kontra Wade döntésben rögzített szövetségi abortuszvédelmet, Warren aláírt egy nyilatkozatot, amelyben kijelentette, hogy nem fog büntetőeljárást indítani azok ellen, akik az új törvényt megsértve abortuszt hajtanak végre magukon a terhesség 15. hete után.

Warren tehát világosan, és egyértelműen kijelentette, hogy hivatala nem fogja üldözni a floridai büntetőjogi törvényeket megsértőket – áll a felfüggesztést kihirdető rendeletben.

A V4NA hírügynökség szerint a liberális ügyészek az elmúlt hónapokban egyébként sorozatosan visszaéltek a hatalmukkal. Júniusban a San Franciscó-i választók leváltották Chesa Boudin helyi kerületi ügyészt, aki a rendőrség felelősségre vonására és a börtönbe kerülők számának csökkentésére törekedett oly módon, hogy több ügyben nem emelt vádat a tettesek ellen.

A Los Angeles megyei kerületi ügyészt, George Gascónt szintén heves bírálatok érték olyan döntései miatt, mint például a nem erőszakos bűnözők készpénzes óvadékának megszüntetése.

MNO - V4NA Hírügynökség