Ismét kudarcot vallott a közös uniós vakcinabeszerzés

Miközben az Európai Unió már többszörösen is egészségügyi vészhelyzettel néz szembe, nemcsak a koronavírus, hanem a majomhimlő miatt is, bebizonyosodott, hogy még mindig ugyanolyan lassú a védekezésben. Ahogyan a Politico brüsszeli hírportál megírta, a blokk képtelen időben ellátni oltóanyaggal és gyógyszerrel mintegy 450 millió lakosát.

Brüsszelre már a koronavírus-járvány 2020-as kitörését követően záporoztak a kritikák, hiszen a közös vakcinabeszerzési program kudarcnak bizonyult.

Miközben az Európai Uniót hátrahagyó Egyesült Királyság már 2020 májusában megkötötte szerződését a vakcinagyártó cégekkel, Brüsszel csupán három hónappal később, augusztusban tette meg ugyanezt. A blokk célja az volt, hogy a tagországok elkerüljék az oltóanyagokért folytatott versengést, ám hamar kiderült, hogy a közös fellépés valójában hátráltató tényező.

A majomhimlőjárvány során sem történik ez ráadásul másképp, annak ellenére, hogy az Európai Bizottság 2021-ben új ügynökséget alapított Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA) néven. A hatóság feladata éppen a válságkezelés lenne – beleértve a vírusok ellenszereinek azonnali beszerzését –, illetve az, hogy felkészítse a blokkot a jövőbeli egészségügyi veszélyekre.

A majomhimlő elleni vakcinák gyártói azonban elégedetlenségüknek adtak hangot az EU-val folytatott egyeztetések lassúsága miatt. Míg Brüsszel bejelentette, hogy az új ügynökségén keresztül 163 ezer adagot rendelt a tavasszal Európában is megjelent fertőzés elleni vakcinából, addig Franciaország már meg is vett magának 250 ezret, de Belgium és Dánia is beszerezte saját dózisait. Az emlegetett Egyesült Királyság pedig ez esetben is korábban lépett, és már meg is vásárolt 130 ezer majomhimlő elleni szérumot.

Ezek az országok nem akartak a HERA beszerzésére várni

– közölte Rolf Sass Sorensen, a Bavarian Nordic dán gyártócég befektetői kapcsolatokért felelős részlegének vezetője. Phil Gomez, a SIGA amerikai gyógyszeripari vállalat vezérigazgatója pedig „bosszantóan lassúnak” nevezte az unió közös beszerzési mechanizmusát. A problémával egyébként Brüsszel is tisztában van, ám nem igazán tud rá megoldást találni. – A bizottság jelenleg vizsgálja a közös beszerzési eljárást, hogy majd azonosíthassa a javításhoz szükséges lehetőségeket. Az eredmények idén év végéig várhatók – nyilatkozta egy uniós tisztségviselő a Politicónak.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) július végén hirdetett egészségügyi vészhelyzetet a majomhimlő miatt, amely ugyan már évtizedek óta jelen van Közép- és Nyugat-Afrika egyes részein, eddig nem okozott nagyobb járványt az afrikai földrészen kívül.

A hatóságok csak idén májusban figyeltek fel az európai, észak-amerikai és ázsiai fertőzési hullámokra, amelyek összesen már hetven országot érintenek. Az Our World in Data statisztikái alapján a majomhimlős megbetegedések száma már átlépte a 27 ezret világszerte. Az európai kontinensen az elmúlt napok jelentései szerint Spanyolországban azonosították a legtöbb esetet, összesen 4577-et, és már Németországban, az Egyesült Királyságban, valamint Franciaországban is meghaladta a kétezret a fertőzöttek száma. A Nemzeti Népegészségügyi Központ csütörtökön közölte az MTI-vel, hogy hazánkban 42 majomhimlős esetet vettek nyilvántartásba.

Halálesetet a tavaszi hullám során eddig három olyan országban jelentettek, amelyekben nem volt őshonos a fertőzés. Brazília július 31-én, India augusztus 1-jén számolt be az első olyan áldozatról, aki majomhimlőben hunyt el. Európán belül eddig csak Spanyolországban volt halálos kimenetelű a betegség, itt a majomhimlő két emberéletet követelt.