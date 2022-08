Egyre elégedetlenebbek Zelenszkijjel a polgármesterek

2022. augusztus 6. 16:45

Egyre elégedetlenebbek az ukrán elnökkel a helyi vezetők Ukrajnában, akik reformokat és decentralizációt szeretnének.

Az eddigi viszonylagos politikai egység, úgy tűnik, egyre inkább felbomlik Ukrajnában – írja a The Washington Post. A lap emlékeztet rá, hogy a Ukrajna korábban számos politikai frakció erős csatározásától volt hangos, azonban a háború kitörése óta a különböző oldalak félretették az ellentéteket – legalábbis mostanáig.

Miközben a háború tovább dúl az országban, és folyamatosan érkeznek a nemzetközi segélyek dollármilliárdjai, a központi kormány és a helyi vezetők közötti nézeteltérések és a háború előtti feszültségek kezdenek visszatérni.

Polgármesterek és elemzők a The Washington Postnak elmondták, hogy Zelenszkij kormánya a jelek szerint megpróbálja háttérbe szorítani a polgármestereket, hogy fenntartsa a nemzetközi segélyek feletti ellenőrzést, és gyengítse a jövőbeni politikai riválisait. Több polgármester is elmondta a The Postnak, hogy egyre nagyobb az aggodalom, hogy a háború közepette Zelenszkij kormánya visszalép az ígéreteitől és terveitől, hogy a hatalom decentralizálásával és a regionális és helyi önkormányzatok nagyobb hatáskörrel való felruházásával megszüntesse a szovjet korszak maradványait.

„A háború alatt Ukrajnában autokratikus tendenciák kezdenek kialakulni” – mondta az 50 éves Borisz Filatov, a délkelet-ukrajnai Dnyipro nagyhatalmú polgármestere.

„Ez egy veszélyes lejtő” – jelentette ki Orysia Lutsevych, a londoni székhelyű Chatham House agytröszt Oroszország és Eurázsia programjának munkatársa. Hozzátette, Zelenszkij ellentmondásos változtatásokat hajtott végre saját kabinetjén belül, a múlt hónapban felfüggesztette az ukrán biztonsági szolgálat vezetőjét és annak főügyészét, miközben széles körű vizsgálatot jelentett be az adminisztráción belül „hazaárulás és kollaborációs tevékenység” után kutatva.

Ami talán még nagyobb problémát jelenthet a háború során Zelenszkijnek, hogy egyes orosz források szerint az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SBU) soraiban is egyre nagyobb a bizalmatlanság, egyre több tisztet vádolnak árulással.

Zelenszkijt a legkritikusabban Vlagyiszlav Atroszenko, a Fehéroroszországgal határos Csernyihiv polgármestere bírálta, amely a Kijev melletti városok közül az orosz erők által leginkább megrongált város volt.

Az 55 éves Atroszenko a háború első heteit választóival együtt folyamatos bombázások alatt töltötte, miközben globális támogatást gyűjtött Ukrajna számára. Júliusban azonban szakított ezzel a nemzeti egységgel, és közvetlenül bírálta Zelenszkijt, azzal vádolva az elnök „társait”, hogy megpróbálják eltávolítani őt a hatalomból.

Korábban maga Zelenszkij is kemény megtorlást helyezett kilátásba azon politikusok számára, akik Oroszországgal akarnának egyezkedni,valamint megosztják Ukrajna egységét.

