Kajak-kenu vb - Négy érem, közte két arany a szombati döntőkben

2022. augusztus 6. 18:40

A magyar versenyzők négy érmet, közte két aranyat szereztek a szombati első döntős napon a kanadai Halifaxben zajló kajak-kenu világbajnokságon.

Kopasz Bálint visszaszerezte világbajnoki címét K-1 1000 méteren és a Kiss Blanka, Lucz Anna duó is remek teljesítménnyel nyerte meg a K-2 200 métert. Bragato Giada és Nagy Bianka kenupárosa 200 és 500 méteren is begyűjtötte a bronzérmet.

A magyarok közül elsőként a kenus Korisánszky Dávidot szólították a rajthoz C-1 200 méteren. Egy rossz rajt után csak másodszorra tudott eljönni a mezőny, s úgy tűnt, az MTK 29 éves versenyzője jól indult neki a távnak, de végül nem tudott beleszólni a dobogós helyek sorsába, nyolcadik lett. A győzelmet a lengyel Oleksii Koliadych szerezte meg.

Női K-4 500 méteren ugyan Magyarország tavaly megnyerte az olimpiát, a vb-n pedig ezüstérmes lett, de az akkori győztes csapattagok távolléte miatt Hüttner Csaba szövetség kapitány ezúttal egy fiatal egységet nevezett, amely nem igazán tartozott az esélyesek közé. Fojt Sára, Pupp Noémi, Kőhalmi Emese és a 2019-ben vb-győztes magyar hajó vezérevezőse, Gazsó Alida Dóra féltávnál a 7-8. helyen lapátolt, majd a második 250 méteren javított és a célba hatodikként ért. Az élen lengyel, ausztrál és meglepetésre mexikói volt a sorrend.

Bragato Giada és Nagy Bianka kenupárosa 500 és 200 méteren is kvalifikálta magát a legjobb kilenc közé, előbb a hosszabbik, olimpiai távon szálltak harcba az éremért.

A mezőnyben ott volt tavalyi tokiói játékok mindhárom dobogós egysége, közülük a kínaiak ezúttal is rajt-cél győzelmet arattak. A magyarok a visszafogottabb rajt után egyre jobban "lábra kaptak", féltávnál már a második helyen haladtak. A második 250 méteren is erőteljes csapásokkal lapátoltak, nem fáradtak el, s bár az ukránok a hajrában megelőzték őket, a harmadik helyük nem forgott veszélyben.

A férfiak hasonló számában Hajdu Jonatán és Fekete Ádám duója a tavalyi vb-ezüst után idén betegséggel és koronavírus-fertőzéssel is bajlódott, s ezúttal nem tudott harcban lenni az érmekért. Bár jól rajtoltak a magyarok, és féltávnál a harmadik-negyedik hely volt az övék, a finist nem bírták úgy, mint a riválisok, és ezúttal meg kellett elégedniük a hetedik hellyel.

A következő döntőben aztán megszületett a magyar küldöttség - már ami az épeket illeti - első aranyérme is: a tavaly ezüstérmes Kiss Blanka, Lucz Anna páros ezúttal megnyerte versenyét K-2 200 méteren. Az egység szinte kilőtt a rajtból, és hiába szorongatták végig az ellenfelek, a célig sikerült megőriznie minimális előnyét. A befutó után a mindig mosolygós újpesti versenyzők először nem tudták, mi lett a végeredmény, aztán a stégen már boldogan ölelkeztek össze.

A tiszaújvárosi Bragato és a szegedi Nagy 40 perccel első befutója után már ismét a rajtgépben állt, hogy a rövidebb távon, 200 méteren is bezsebeljen egy bronzérmet.

Az élen a kubaiak és a kínaiak vívtak egymással ádáz csatát - a célvonalnál mindkét egység beborult a vízbe -, de a mögöttük kialakult harcot a magyarok nyerték a harmadik éremért.

Női K-1 500 méteren a felnőtt vb-újonc, ifjúsági olimpiai és világbajnok Rendessy Eszter szépen helytállt a fináléban, ami a hetedik helyre volt elegendő. A versenyt nagy fölénnyel az új-zélandiak ötszörös olimpiai bajnok sztárja, Lisa Carrington nyerte.

A női kenusok új számában, 1000 méter egyesben heten neveztek, köztük az FTC 28 éves olimpikonja, vb-ezüstérmes és Európa-bajnok versenyzője, Balla Virág. A magyar sportoló a táv első felében még a harmadik helyen haladt, 750 méternél azonban visszaesett negyediknek, s a célban is ez a pozíció volt az övé. Az élen az ukrán Ludmila Luzan végzett.

A nap utolsó A döntőjében az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Kopasz Bálint arra készült, hogy a tavalyi, koppenhágai ezüst után visszaszerezze vb-trónját, s az elő- és középfutam alapján remek formában várta a rajtot. A győriek 25 éves klasszisa a 2-es pályán evezve hamar az élre állt, 500 és 750 méternél is az ő nevét írta ki elsőként az eredményjelző, csak a portugál címvédő, Fernando Pimenta tartotta vele a lépést. Ő azonban olyannyira, hogy az utolsó métereken nagyon megközelítette Kopaszt, akinek azonban ha minimálisan is, de kitartott az előnye - öt századdal nyert -, így a 2019-es szegedi diadal után ismét vb-győzelmet aratott a királyszámban.

Három szombati A döntőben nem volt magyar hajó: férfi K-1 500 méteren a cseh Josef Dostal, K-4 500-on a spanyolok, férfi C-1 500-on pedig a brazil Isaquias Santos nyakába került az aranyérem.

A szombati folytatásban még három B döntőben és a kajak vegyes páros 500 méteres szám középfutamában lesznek érdekeltek a magyarok, utóbbi versenyt közép-európai idő szerint 21.02 órakor rendezik.

A többi döntőre a vasárnapi zárónapon kerül sor.

A kanadai Halifaxben zajló kajak-kenu világbajnokság szombati döntőinek dobogósai és a további magyarok helyezései:

férfiak:



K-1 500 m, világbajnok:

Josef Dostal (Csehország) 1:42.45 perc

2. Jean Westhuyzen (Ausztrália) 1:43.57

3. Fernando Pimenta (Portugália) 1:44.06

K-1 1000 m (olimpiai szám), világbajnok:

Kopasz Bálint (Magyarország) 3:38.93 p

2. Fernando Pimenta (Portugália) 3:38.98

3. Jacob Schopf (Németország) 3:40.27

K-4 500 m (olimpiai szám), világbajnok:

Spanyolország (Saul Craviotto, Carlos Arevalo, Marcus Cooper, Rodrigo Germade) 1:20.83 p

2. Németország (Max Rendschmidt, Tom Liebscher, Jacob Schopf, Max Lemke) 1:21.27

3. Ukrajna (Oleh Kuharik, Dmitrij Danilenko, Igor Trunov, Ivan Semkin)1:21.38

C-1 200 m, világbajnok:

Oleksii Koliadych (Lengyelország) 39.25 másodperc

2. Nico Pickert (Németország) 39.35

3. Viktor Sztepanov (Kazahsztán) 39.44

...8. Korisánszky Dávid (Magyarország) 40.18

C-1 500 m, világbajnok:

Isaquias Santos (Brazília) 1:54.49 p

2. Catalin Chirila (Románia) 1:56.51

3. Martin Fuksa (Csehország) 1:56.79

C-2 500 m (olimpiai szám), világbajnok:

Cayetano Garcia, Pablo Martinez (Spanyolország) 1:46.32 p

2. Wiktor Glazunow, Tomasz Barniak (Lengyelország) 1:46.81

3. Liu Hao, Csi Po-ven (Kína) 1:46.90

...7. Hajdu Jonatán, Fekete Ádám (Magyarország) 1:48.46



nők:



K-1 500 m (olimpiai szám), világbajnok:

Lisa Carrington (Új-Zéland) 1:58.69 p

2. Anamaria Govorcinovic (Horvátország) 1:59.97

3. Jule Hake (Németország) 2:00.30

...7. Rendessy Eszter (Magyarország) 2:01.06

K-2 200 m, világbajnok:

Kiss Blanka, Lucz Anna (Magyarország) 38.76 mp

2. Sara Ouzande, Teresa Portela (Spanyolország) 38.96

3. Andreanne Langlois, Toshka Hrebacka (Kanada) 38.99

K-4 500 m (olimpiai szám), világbajnok:

Lengyelország (Karolina Naja, Anna Pulawska, Adrianna Kakol, Dominika Putto) 1:30.70 p

2. Ausztrália (Ella Beere, Alyssa Bull, Alexandra Clarke, Yale Steinepreis) 1:32.78

3. Mexikó (Karina Alanis, Isabel Romero, Beatriz Briones, Maricela Montemayor) 1:33.24

...6. Magyarország (Fojt Sára, Pupp Noémi, Kőhalmi Emese, Gazsó Alida Dóra) 1:34.11

C-1 1000 m, világbajnok:

Ludmila Luzan (Ukrajna) 4:47.90 p

2. Maria Mailliard (Chile) 4:50.02

3. Annika Loske (Németország) 4:51.46

4. Balla Virág (Magyarország) 4:52.49

C-2 200 m, világbajnok:

Yarisleidis Duboys, Katherin Segura (Kuba) 45.09 mp

2. Lin Ven-csün, Suaj Csang-ven (Kína) 45.24

3. Bragato Giada, Nagy Bianka (Magyarország) 47.59

C-2 500 m (olimpiai szám), világbajnok:

Hszü Si-hsziao, Szun Meng-ja (Kína) 2:01.26 p

2. Ludmila Luzan, Anasztaszija Csetverikova (Ukrajna) 2:03.32

3. Bragato Giada, Nagy Bianka (Magyarország) 2:04.70

A szombati döntőkben szerepelt magyar versenyzők így nyilatkoztak a közmédiának a kanadai Halifaxben zajló kajak-kenu világbajnokságon:

Kopasz Bálint (K-1 1000 m, 1. hely):

"Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült, igaz, a befutó után láttam, hogy nagyon minimális előnnyel nyertem. Hatalmas csata volt, különleges pálya volt ismét. Ahogy elrajtoltam, a pálya végét néztem, egy hatalmas vasoszlopot, nem foglalkoztam a külvilággal, nem érzékeltem senkit menet közben. Ez brutál jó volt, olyan volt, mintha otthon edzettem volna, egy max pályát mentem volna. Nem foglalkoztam azzal, hogy melyik pályán megyek, a verseny elején oldal-hátszél volt, utána meg befordult szembeszélbe, de szerencsére már többször bizonyítottam, hogy szembeszélben is megállom a helyem a 80 kilómmal."



Női kajakpáros 200 m (1. hely):

Kiss Blanka:

"Nagyon örülök, hogy nyerni tudtunk, nem igazán találom a szavakat. Nagyon boldog vagyok. Fontos volt, hogy jól kapjuk el a rajtot, ha jól emlékszem, jól is sikerült, és arra is figyeltem, hogy száz méternél indulni tudjunk, az is sikerült. A végén láttam, hogy mellettünk nagyon jönnek fel ránk, ezért a célban nem is tudtam igazán örülni, csak később, amikor kiderült, hogy tényleg megvan."

Lucz Anna:

"A tegnapi ötszáz méter után nem volt könnyű összeszednünk magunkat, de ma már mindketten tudtunk erre a futamra koncentrálni, és ez nagyon kellett most. Blanka nagyon örült, amikor beértünk, de aztán én elbizonytalanítottam. Később láttam, hogy végig minket vesz a kamera, és aztán be is mondták, hogy mi győztünk."



Női kenupáros (3. hely 200 és 500 méteren):

Bragato Giada:

"Próbáltunk ötszázon egy minél jobb pályát menni és nagyon örülünk, hogy ez érmet ért. Ezután a kétszázzal már úgy voltunk, hogy ami még bennünk van, azt kiadjuk, és nagyon örülünk, hogy ott is harmadikak lettünk."

Nagy Bianka:

"Egyértelműen az ötszázas érem az értékesebb, olyan egységeket vertünk meg, akiket még soha. Éreztem, hogy nagyobb a nyomás és sokkal keményebb mezőnyben versenyzünk, mint kétszázon. Nagyon örülök, hogy harmadikak lettünk."



Női 500 m-es kajaknégyes (6. hely):

Gazsó Alida Dóra:

"Sokkal jobb pályát jöttünk, mint az előfutamban, büszke vagyok a csapatomra, szerintem mindenki kiadta magából a maximumot, ez most ennyire volt elég."

Kőhalmi Emese:

"Nyilván előrébb szerettünk volna végzeni, de örülünk ennek a hatodik helynek is."

Pupp Noémi:

"Ami látszik, az az, hogy mi még nem vagyunk klasszisok, ahhoz még kell egy kis idő, fejben és fizikailag is bele kell érni ebbe a mezőnybe, de igyekszünk."

Fojt Sára (18 éves):

"Szerintem nem fogtam fel teljesen, hogy felnőtt versenyen négyest sztrókolok, óriási élmény volt, köszönöm a lányoknak. Szerintem fantasztikus volt, az eredmény ellenére is"



Férfi kenupáros (500 m, 7. hely):

Fekete Ádám:

"Nagyon jó pályának éreztem, bár a szembeszél nem segített nekünk. A vége, az utolsó száz méter az nagyon fájt, ott nem tudtuk azt jönni, amit kellett volna. Nehéz éven vagyunk túl, de visszajöttünk, nyomjuk tovább."

Hajdu Jonatán:

"Csak magunkra figyeltünk, a rajt jól sikerült, jól átálltunk az utazó iramra, 250 méternél tudtunk újulni. A végén aztán nem tudom, mit történt, ebben most ennyi volt."



Rendessy Eszter (K-1 500 m, 7. hely):

"Kihajtottam magam, ennél egy másodperccel sem tudtam volna jobb lenni. Szerintem jó ez a hetedik hely."



Korisánszky Dávid (C-1 200 m, 8. hely):

"Többet vártam magamtól. Jól sikerült a bemelegítés, megvolt a fókusz is, erősnek éreztem magam. Kettős érzés van bennem, mert örülök, hogy egyáltalán itt lehettem és döntőt tudtam kenuzni. Nyilván érmet szerettem volna nyerni, de ha azt veszem, hogy az első válogatót otthonról néztem pozitív covid-teszt és 39 fokos láz miatt, akkor boldog vagyok, hogy itt lehetek."

MTI