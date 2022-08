Teljes érdektelenségbe fulladt Márki-Zay kormányváltó tüntetése

2022. augusztus 7. 09:45

(Fotó: Mirkó István)

– Addig nem lesz változás, amíg eltűrjük, hogy az ellenzéket is a Fidesz irányítsa – jelentette ki Márki-Zay Péter. A baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje ugyanakkor szomorúságát fejezte ki, hogy a kánikulában szombat estére a Kossuth térre meghirdetett Demokráciát! Jogállamot! Kormányváltást! című tüntetésen csak néhányan vettek részt.

Alig kétszázan voltak kíváncsiak a tüntetésre, pedig a szervezők még fehér műanyag székeket is elhelyeztek a Parlament előtt felállított színpad előtt. Felszólaló ellenben annál több volt, köztük a FreeSZFE képviselője, Brenner Koloman, a Jobbik képviselője és Márki-Zay Péter. Utóbbi – ahogy a választási kampányban – most is a tőle megszokott, zavaros stílusban mondott beszédet.

Habár a helyszínen még transzparenseket is lehetett készíteni, a demonstráció érdeklődés hiányában véget ért.

Kétszázan voltak jelen a legújabb kormányváltó tüntetésen, ahol a konferanszié úgy kezdte beszédét, hogy bár nincsenek sokan, így is többen vannak jelen, mint Orbán dallasi beszédén. A szombati demonstráción beszédet mondott többek között Antoni Rita, Boros Péterné, a FreeSZFE képviselői és Brenner Koloman jobbikos képviselő, a sztárvendég pedig Márki-Zay Péter volt.

Két felszólaló között felment egy vidéki pedagógus is, aki bár nem volt felírva a szónokok között, még is szót kapott, a közönség pedig egy idő után megunta őt és többen jelezték neki, inkább behirdetett felszólalókat hallgatnák.

Márki-Zay is kitért arra, milyen kevesek vannak, azt mondta, minden politikus rémálma, ha alig vannak egy demonstráción és most valóban nincsenek sokan, így kérdés, van-e értelme a demonstrációknak és mit tudnak tenni a tisztességes civilek.

Ha a pártok ugyanazt csinálják, mint eddig, a választási eredmény sem lesz más, mint április 3-án. Az ellenzéki pártokat is Fidesz irányítja, és amíg ez így van, esély sincs a változásra” – szállt bele mindenkibe a hódmezővásárhelyi polgármester.

