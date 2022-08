MOL: Egy nap csak egyszer lehet tankolni az autónkba

A MOL kutakon néhány napja még szigorúbbak lettek a szabályok. A vállalat pénteken közölte, hogy egy autóba, egy nap csak egyszer lehet hatósági áron tankolni. Az RTL megkeresésére a MOL közölte, hogy a cég benzinútjain mindenfajta üzemanyagra érvényes a korlátozás. Tehát nem csak 480 forintért, hanem drágábban sem lehet üzemanyagot venni náluk napi egynél többször.

A MOL elmondása szerint a korlátozás célja, hogy „az ország ellátása biztosított legyen, és mindenkinek jusson üzemanyag”. „A hatósági ár jogosultjait pedig nem a MOL, hanem jogszabályok határozzák meg.” A MOL azt is tisztázta, hogy a forgalmi nélküli robogókat hatósági áron lehet megtankolni.

A Független Benzinkutak Szövetsége szerint ezt a szabályt képtelenség betartani a gyakorlatban.

Ha valaki tankolt és utána bemegy bemutatja a forgalmit és kiderül, hogy aznap már tankolt másik Mol kúton, akkor mit fognak csinálni? Kiszivattyúzzák az autóból a betankolt üzemanyagot? – kérdezi Gépész László.

De nem ez az egyetlen törvénysértő gyakorlat, szerinte az sincsen rendben, hogy az egyéni vállalkozóknak piaci árat kell fizetniük, ha számlát kérnek. A törvény ugyanis nem tesz abban különbséget, hogy valaki kér számlát vagy nem. Egyetlen egy dolgot kellene vizsgálni, hogy természetes személy vagy nem. Márpedig az egyéni vállalkozó természetes személy akkor is, ha eszik, akkor is, ha alszik, akkor is, ha számlát kér, akkor is, ha nem kér számlát - tette hozzá a szakértő.