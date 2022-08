NB I - A Mol Fehérvár négy góllal küldte haza a Honvédot - tabella

2022. augusztus 7. 22:35

A MOL Fehérvár FC kiütéses, 4-0 arányú győzelmet aratott a vendég Budapest Honvéd FC felett vasárnap, a labdarúgó OTP Bank Liga 2. fordulójának zárómérkőzésén.

OTP Bank Liga, 2. forduló:

MOL Fehérvár FC - Budapest Honvéd FC 4-0 (2-0)

MOL Aréna Sóstó, 3517 néző, v.: Vad II

gólszerző: Dárdai P. (30.), Kodro (34.), Bamgboye (72.), Zivzivadze (83.)

sárga lap: Dárdai P. (65.), Makarenko (76.), illetve Bocskay (12.), Jónsson (20.)

Fehérvár: Kovács D. - Nego, Fiola, Stopira, Sabanov, Heister - Rúben Pinto (Makarenko, 61.), Bumba (Pokorny, 70.) - Petrjak (Bamgboye, 70.), Kodro (Zivzivadze, 70.), Dárdai P. (Babos B., 86.)



Honvéd: Szappanos - Jónsson (Doka, 43.), Prenga, Cirkovic (Kocsis D., 61.), Lovric, Tamás - Mitrovic (Lukic, a szünetben), Bocskay, Plakuscsenko, Zsótér - Ennin (B. Traoré, 75.)



Mezőnyjátékkal és fehérvári labdabirtoklási fölénnyel telt a mérkőzés első félórája. A Honvéd masszív védekezésből próbált gyors ellentámadásokat vezetni, ám ebből kevés valósult meg, semmi veszélyt nem jelentettek a hazai kapura. A Fehérvár sokáig kereste a rést a vendégek védekezésén, amit végül Dárdai Pál talált meg, majd nem sokkal később megduplázta vezetését a házigazda Kenan Kodro jóvoltából.

A szünetről egy másik Honvéd jött ki a pályára, amit egy kimaradt ziccer és egy veszélyes szabadrúgás is jelzett. A Fehérvár ettől függetlenül magabiztosan őrizte előnyét, támadásaiban ott volt az esély a harmadik találatra, ami a csereként beálló Funsho Bamgboye első labdaérintéséből össze is jött. A hajrában egy másik cserejátékos, Budu Zivzivadze is eredményes volt, így lett kiütéses a fehérvári győzelem.

A Konferencia-ligában még érdekelt Kisvárda és MOL Fehérvár is sima győzelmet aratott a labdarúgó OTP Bank Liga második fordulójában.

A kisvárdaiak a Mezőkövesdet verték két góllal, míg a fehérváriak 4-0-ra a vendég Budapest Honvédot.

A Kl-ből már kiesett Puskás Akadémia az Újpestet győzte le magabiztosan.

OTP Bank Liga, 2. forduló:

Kisvárda Master Good-Mezőkövesd Zsóry FC 4-2

Puskás Akadémia FC-Újpest FC 2-0

MOL Fehérvár FC-Budapest Honvéd 4-0

szombaton játszották:

Debreceni VSC-Kecskeméti TE 1-1

pénteken játszották:

Vasas FC-Paksi FC 2-2

A szombatra kiírt Zalaegerszeg-Ferencvárosi TC mérkőzést elhalasztották.





AZ ÁLLÁS 1. Kisvárda 2 1 1 – 6–4 +2 4 2. Paksi FC 2 1 1 – 4–2 +2 4 3. Mol Fehérvár 2 1 – 1 4–2 +2 3 4. Puskás Akadémia 2 1 – 1 2–1 +1 3 5. Zalaegerszegi TE 1 1 – – 1–0 +1 3 5. Ferencvárosi TC 1 1 – – 1–0 +1 3 7. Debreceni VSC 2 – 2 – 3–3 0 2 8. Vasas FC 2 – 2 – 2–2 0 2 9. Kecskeméti TE 2 – 2 – 1–1 0 2 10. Mezőkövesd 2 – 1 1 3–5 – 2 1 11. Újpest FC 2 – 1 1 1–3 –2 1 12. Budapest Honvéd 2 – – 2 0–5 –5 0

A 3. forduló programja:

augusztus 12., péntek:

Debreceni VSC-Vasas FC 20.00

augusztus 13., szombat:

Kecskeméti TE-Mezőkövesd Zsóry FC 18.00

Újpest FC-Zalaegerszeg 20.15

augusztus 14., vasárnap:

Kisvárda Master Good-Puskás Akadémia FC 18.00

Ferencvárosi TE-MOL Fehérvár FC 20.00

Budapest Honvéd-Paksi FC 20.00

MTI