Hitlerhez hasonlította Orbánt a Trump-ellenes republikánus szervezet

2022. augusztus 8. 10:25

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Szerintük most rajtuk a sor, hogy harcoljanak a nácik ellen, ahogyan egykor nagyszüleik tették.

A Magyar Hang arról ír, hogy reflektálva Orbán Viktor csütörtöki szereplésére és beszédére az amerikai konzervatív konferencián, a CPAC-n, videót tett közzé az egyik legjelentősebb amerikai konzervatív szervezet, a The Lincoln Project.

A The Lincoln Project egy úgynevezett „PAC” („political action committee”), ilyen fajta politikai szervezetek Magyarországon nem léteznek, írják. A PAC-ek adományokat gyűjtenek, hogy aztán ezen forrásokból politikai jelölteket támogassanak, vagy egyes jelöltek ellen kampányoljanak.

A The Lincoln Project annak érdekében tevékenykedik, hogy a Republikánus Párt elszakadjon Donald Trump korábbi elnök személyétől és visszataláljon a gyökereihez. A konzervatív szervezet a 2020-as elnökválasztás alkalmával Trump megválasztása ellen foglalt állást.

Hozzátették: a The Lincoln Project szervezőit meglehetősen felbosszanthatta Orbán Viktor szerepeltetése a CPAC-n, ugyanis egy videót tettek közzé szombaton a Facebook és a YouTube-on, melyben Adolf Hitler egyik beszédéből idéznek, és azt hasonlítják Orbán Viktor Tusványoson elhangzott beszédéhez, melyet többek között Ramzan Kadirov csecsen elnök is dicsért, írják. A jobboldali szervezetnél a magyar miniszterelnök CPAC-beszédéről az jutott az eszükbe, hogy„a náci eszmék ismét felbukkantak Amerikában a Republikánus Párt álcája alatt. Most rajtunk a sor, hogy harcoljunk ellenük, ahogyan egykor szüleink, nagyszüleink és dédszüleink tették.”

A német náci vezér Mein Kampf című fő művéből idéznek a videóban, miszerint: „A természet nem tűri a gyengébb egyedeknek az erősebbekkel való közösülését, és még kevésbé engedi meg, hogy magasabb rendű faj az alacsonyabb rendű fajjal olvadjon egybe...”. Ezt állítják párhuzamba Orbán Viktor minapi tusnádfürdői beszédével, melyben a magyar kormányfő úgy fogalmazott, hogy„Ezért harcoltunk mindig: egymással hajlandóak vagyunk keveredni, de nem akarunk kevert fajúvá válni.” A videó úgy fejeződik be, hogy felteszik a kérdést: „Ez 2022, Amerika. Melyik oldalon állsz?”

