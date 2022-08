KTK: hiteltelen az ellenzék rendkívüli üléssel kapcsolatos kezdeményezése

2022. augusztus 8. 11:20

Hiteltelen az ellenzéki pártok rendkívüli parlamenti üléssel kapcsolatos kezdeményezése, ezért a kormány képviselői nem vesznek részt rajta - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ hétfőn az MTI-vel.

A közleményben felidézték: az ellenzéki pártok rendkívüli parlamenti ülést kezdeményeztek. "Ezzel kapcsolatban alapvető körülmény, hogy a baloldal a háborús válság időszakában sem támogatta a magyar családok védelmét szolgáló intézkedéseket" - tették hozzá.

Közölték: az ellenzéki pártok a bevezetésétől kezdve támadták a rezsicsökkentést és a kampány alatt azt is egyértelművé tették, hogy eltörölnék, a kata-adónem bevezetését meg sem szavazták. "Adócsökkentést szorgalmaznak, azonban a jövő évi költségvetéshez összesen 3200 milliárd forint nagyságrendű adóemelési javaslatot nyújtottak be. Emelnék többek közt a társasági adót és a személyi jövedelemadókat is" - sorolták.

Hozzátették: "mindezt súlyosbítva erőteljesen kampányoltak azon szankciók mellett, amelyek az energia-áremelkedések fő okozói, és már most óriási terheket rónak az európai gazdaságra".

"Ilyen előzmények után hiteltelennek tartjuk a rendkívüli üléssel kapcsolatos kezdeményezésüket, ezért a kormány képviselői nem vesznek részt rajta" - írták.

MTI