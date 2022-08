Jakab Péter új pártja szétszakítja a Jobbikot

„Az elnökválasztó tisztújítást megelőzően Jakab Péter »asszisztense«, Molnár Enikő elhatározta, hogy bosszút áll a Jobbik elnökségén, mivel értelmezése szerint az elnökség tehetett arról, hogy Jakab Péter lemondott az elnöki pozícióról, ő pedig elveszítette informális hatalmát a pártban. Úgy gondolta, hogy ha a Jobbik tagsága a kongresszuson nem tud elnököt választani, az visszahull majd az elnökségre, mely emiatt lemondásra kényszerül, így nemcsak elnökválasztó, hanem teljes elnökséget választó kongresszus lesz, melyen Jakab is és Jakab emberei is elindulnak, így visszaveszik a párt irányítását” – írta Szotyori-Lázár. Mint fogalmazott, ahhoz, hogy a kongresszus érvényesen elnököt válasszon, a szavazatok 50+1 százalékát kell megszereznie valakinek.

„Molnár Enikő célja tehát az lett, hogy valamilyen módon olyan helyzetet állítson elő, melyben egy jelölt sem tudja megszerezni az abszolút többséget. Ennek érdekében felhasználták és felbiztatták Földi Istvánt, hogy induljon el elnökjelöltként, illetve Molnár Enikő Gyöngyösi Mártont is támogatásáról biztosította. A számítás idáig be is jött: a három jelölt egyike sem szerezte meg az ajánlások abszolút többségét, ami előrevetítette a majdani szavazás végeredményét is. Ha tehát így hárman indulnak a kongresszuson, nagy valószínűség szerint ott sem kapta volna meg senki az abszolút többséget.

Jakabék azonban nem számoltak azzal, hogy a harmadik jelölt, Ander Balázs végül visszalép Gyöngyösi javára, egyrészt mert ő is érzékelte a csapdahelyzetet, hogy ezzel odalehet az ő elnökségi helye is, másrészt mert bár ugyanannyi ajánlást gyűjtött, mint Gyöngyösi, de az ajánlásai mögött kisebb szervezetek, kevesebb »elektor« állt.

Az ő legitimitása tehát gyengébb volt Gyöngyösinél” – fejtegette elméletét a jobbikos, aki szerint ez a terv elbukott, így Jakabék új párt alapítását tűzték ki célul.

„Ennek érdekében Jakab – tudva, hogy hamarosan a frakcióvezetésből is visszahívják – megszegve a frakció belső szabályzatát, megkerülve a frakcióelnökséget, titokban és lóhalálában 103 millió forint értékben kötött frakciószerződéseket a saját emberei javára, ezzel szándékozva megteremteni az újonnan induló párt anyagi bázisát. Ez a terv sem jött azonban be: az új frakcióelnökség megneszelte a tervet és még időben leállította a szerződéskötéseket és a jobbikos közösség pénzének ellopását” – írta Szotyori-Lázár Zoltán.