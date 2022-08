Kimondta Krisztus nevét a miniszterelnök

2022. augusztus 9. 01:32

Hatalmas fordulat történt a CPAC kongresszusán. Eddig a keresztény politikusok akár Brüsszelben, akár más nemzetközi fórumokon, sokszor beszéltek keresztény kultúráról, Istenről és arról, hogy hinni kell.

Senki nem merte kimondani ,hogy konkrétan kiben kell hinni. Ez a »keresztény gettókban« szokás mondták. Magunkban hiszünk, persze Istenben is, de milyen Istenben Allahban vagy sok, sok vallás Istenében? Igen, így a beszédek kimagyarázhatók voltak, elmentek a politikailag korrekt kategóriában. És ez így jó volt, hiszünk egy ismeretlen Istenben, mi meg csináljuk itt a földön a háborúinkat és az egyéb dolgainkat. Végre megtört a jég és megint egy magyar törte meg, a miniszterelnökünk.

Kimondta a názáreti Jézus nevét, akiben hinnünk kell és követni őt. Szent II. János Pál pápát idézve: »nincs olyan ellenség akit Krisztus már ne győzött volna le«. És itt meg kell állnunk. Hogyan győzött Jézus? »Békesség nektek« mondja amikor a feltámadás után belép a terembe a félelemtől vacogó tanítványok közé.

A tudománynak így a politika tudományának nagy feladata, hogy megismerje a világot, annak természet és bölcselettudományi törvényszerűségeit és segítse az embereket egy jobb életre. De van egy sokkal nagyobb feladata és ebben benne vannak a művészetek, sport, kultúrák is, mint tudományoknak a közös fő feladata. Közelebb vinni minket a legnagyobb misztérium megértéséhez, magának a názáreti Jézusnak a megértéséhez és követéséhez mindenki által.

Ez a kulcsa minden ember, minden nemzet igazi sikerének. Sajnos ezt a tudományok képviselői, benne a talán legnehezebb tudomány, a politika tudományának emberei félnek kimondani. Félnek kimondani Jézus nevét, hogy Ő az igazi vezetője egy országnak és az egész emberiségnek. Azért félnek mert azt hiszik, hogy akkor kisebb lesz az ő érdemük. De ha nem vallják meg Jézust az emberek előtt, akkor Jézus se tudja őket megvallani az Atya előtt, így pedig a meghasonlott nemzetek elpusztulnak, mind annyi már a történelem folyamán elpusztult.

Mi magyarok most hivatalosan is megtörtük a jeget a miniszterelnök vezetésével, aki a templomokon kívül is deklarálni merte, hogy ki az igazi Urunk és vezetőnk. Maga a názáreti Jézus. Nem kell félnünk nyugodt derűvel tekinthetünk a jövőbe.”

Csókay András

mandiner.hu - Facebook