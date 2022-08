Jó idő, jó hangulat a Pityókafesztiválon

2022. augusztus 9. 09:31

Civil szervezetek, cégek, iskolák, egyesületek csapatai, mintegy harminc csoport vett részt a Csíkszeredai Városnapok egyik népszerű programján, a Pityókafesztiválon. Közülük többen vicces, ötletes arculattal, bemutatkozóval készültek. A központi parkban zajló szombati főzőverseny mellett számos más családbarát programba lehetett még bekapcsolódni.

Képek: Veres Nándor

Többen kisgyerekekkel látogattak ki a csíkszeredai központi parkba szombaton, ahol kifejezetten családbarát rendezvényekkel készültek a szervezők. A szombati Pityókafesztiválon pedig harminc csapat mérte össze különböző krumplis ételekre specializálódott tudását.

Számos civil szervezet, cég, iskola, egyesület nevezett be a főzőversenyre, többen közülük ötletes arculattal, asztalterítékkel mutatkoztak be a nagyérdeműnek. Kézi hajtású pityókaesztergát állítottunk ki, amellyel különböző formákat faragtunk, esztergáltunk a burgonyákba – mutatta be különleges eszközüket Biró Norbert, a Vasas Metagalax csapatának fiatal tagja, aki elmondta, mivel fémfeldolgozó cégként fémalkatrészek esztergálásával foglalkoznak, érdekességként jött az ötlet, hogy a krumpli esztergályozását mutassák be a parkba kilátogatóknak. Az ötlet hatékonynak bizonyult, sokan megnézték.

A csapat tagja még elmondta, harmadik alkalommal vesznek részt a Pityókafesztiválon, mert jó a hangulat, és csapatépítő programnak is ideális alkalom. Üstjükben vegyespörkölt-alapú pityókatokány készült növendékhússal, nyakaskarajjal, kolbásszal, Bogos Csaba, a csapat szakácsának irányításával. FOTÓ: VERES NÁNDOR A benevezett csapatok között nagyon sokan visszatérő jelentkezők. „Az elmúlt tíz évben mindig részt vettünk a Pityókafesztiválon, volt, amikor második helyezést értük el” – válaszolta érdeklődésünkre Benke Grátzy, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának munkatársa. Hozzátette, mivel Csíkszeredában dolgoznak, itt szolgálják ki a helyieket, ezért fontos számukra, hogy ne csak a hivatalon belül beszélgessenek az emberekkel.

Díjazott csapatok A főtt ételek kategóriájában indult minden csapat, a háromtagú zsűri az első helyezést az Eco-Csík csapatának ítélte. A Gordius csapata a második, a Csíkszentmiklósi Hentes együttese pedig a harmadik helyet nyerte el. Közönségdíjban az Ügyesek részesültek, az Úttörő Csőtörők pedig a zsűri különdíját érdemelte ki. A legnépesebb táborral a CSTIT és a Csík Területi RMDSZ rendelkezett.

Érdekes fajátékok A változatos kulturális programok mellett különböző fajátékok kipróbálására is volt lehetőség a park játszótere mellett. „Pénteken is itt voltunk, ma visszatértünk, mert nagyon megkedvelték a gyerekek a játékokat. Kipróbálták a színes, korongos játékot, az XO-társasjátékot, a horgászós játékot. Ami leginkább a figyelmüket lekötötte, az a golyós játék volt: a golyót fel kellett vezetniük egy mezőn, anélkül, hogy leejtsék” – sorolta Szabó András. A csíkszeredai férfi két fiával érkezett ki a parkba, hogy bekapcsolódjanak a városnapi programokba.

Szombaton a Szabadság téri nagyszínpadon a program szerint délután hat órától Sziszi (Szakács Szilvia), este fél nyolctól pedig az Oamenii dimineţii koncertezik, a napot pedig fél tíztől a Voltaj zenekar fellépése zárja. Vasárnap este fél nyolctól a Szintaxis zenél, majd kilenc órától a Margaret Island lép színpadra. Végül tűzijátékkal ér véget a városünnep.

Barabás Hajnal

szekelyhon.ro