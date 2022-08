Sakkolimpia - Magyar győzelmek: az angolokat is megvertük

2022. augusztus 9. 13:05

Mindkét magyar válogatott győzelemmel fejezte be szereplését az indiai sakkolimpián kedden.

A svájci rendszerű viadal honlapja szerint az utolsó, 11. fordulóban a férfiak Iránt, a nők Angliát verték 2,5-1,5-re.



Előbbieknél az éltáblás Erdős Viktor sötéttel kikapott, az ugyanilyen színű bábokat vezető Bánusz Tamás viszont győzött, s begyűjtötte a teljes pontot a negyedik táblán játszó szövetségi kapitány, Ács Péter is. Ugyancsak világossal Berkes Ferenc nagy csatában végzett döntetlenre ellenfelével.

A nőknél az első táblán Hoang Thanh Trang, a vietnami származású magyar éljátékos sötéttel kerekedett felül riválisán, Gara Tícia viszont világossal veszített, így - mivel Lázárné Vajda Szidónia sötéttel remizett -, Gaál Zsókára várt a csapatsiker kiharcolása. A 15 éves játékos a negyedik táblán világossal diadalmaskodni is tudott, így remek egyéni mérleggel zárt a sakkolimpián, mivel két vereség mellett nyolc alkalommal is győztesként állhatott fel az asztaltól.

Mindkét csapat a 15. helyről várta a zárást, a győzelemmel várhatóan bekerülnek a tízbe.

Eredmények (a viadal honlapjáról), 11. forduló:

férfiak:

Irán-Magyarország 1,5-2,5

---------------------------------

Parham Magsoodloo (2701 Élő-pont)-Erdős Viktor (2586) 1-0

Berkes Ferenc (2649)-Amin Tabatabaei (2664) döntetlen

Pouya Idani (2641)-Bánusz Tamás (2611) 0-1

Ács Péter (2575)-Khalil Mousavi (2537) 1-0

nők:

Anglia-Magyarország 1,5-2,5

-----------------------------------

Jovanka Houska (2360)-Hoang Thanh Trang (2376) 0-1

Gara Tícia (2367)-Katarzyna Toma (2303) 0-1

Lan Yao (2274)-Vajda Szidónia (2313) döntetlen

Gaál Zsóka (2313)-Akshaya Kalaiyalahan (2158) 1-0



MTI