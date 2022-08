Spectator: Orbán Viktor ma világszerte a konzervatívok példaképe

2022. augusztus 10. 10:45

Zach D Roberts / NurPhoto / NurPhoto via AFP

„A liberális ellenfelei által szidalmazott és becsmérelt Orbán következetesen túlszárnyalta őket” – írja a brit politikai magazin.

A The Spectator nevű brit magazin is reagált a magyar miniszterelnök múlt heti, dallasi nyitóbeszédére, amelyre CPAC-on került sor.

Mondjon bárki bármit Orbán Viktorról, de jól beszél” – írja a magazin, majd megjegyzi, hogy Orbán Viktor beszéde„széleskörű, kemény és meglehetősen vicces volt”. The Spectator kedvenc vicce az volt a miniszterelnöktől, hogy„a magyar a mennyország hivatalos nyelve, mert egy örökkévalóságig tart megtanulni”.

Orbán Viktor beszédéből kiemelte a magazin azt a mondatot, amely így hangzott: „A közelgő amerikai és magyarországi választások »a nyugati civilizációért folytatott harc két frontja”. „Ez a mondat különösen jól hangzott” – írja a The Spectator.

A cinikusok úgy látják, hogy Orbán Viktor egy kultúrharcos, aki megpróbálja elterelni a figyelmet a lassuló gazdaságról. Tévednek” – írja a hetilap, majd hozzáteszik: „Az ő retorikája nem a modern kultúrharcok tárgya - ez a magyar politikai hagyomány része”.

„Orbán, aki idealista liberálisként lépett a politikába, a 2002-es választásokon elszenvedett, bizalomromboló vereségét követően e keresztény nacionalizmus zászlóvivőjeként jelent meg újra. Aligha nézett vissza, 2010 óta négyszer nyerte meg a választásokat” – írja a The Spectator.

Végül a magazin megállapítja: E gyelőre Orbán világszerte a konzervatívok bálványa.”

„A liberális ellenfelei által szidalmazott és becsmérelt Orbán következetesen túlszárnyalta őket, és nemcsak ideológiai, hanem választási hőssé is vált. Amikor Texasban a színpadra lépett, alig tudott visszafogni egy fanyar mosolyt” – jegyzi meg végül a heti lap.

