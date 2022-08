Szomorú vége lett a belugának

A rendkívüli erőfeszítések ellenére elpusztult a Szajnába tévedt, a folyóból szerdán kiemelt fehér delfin. Az állatvédők és a hatóságok Párizs és a normandiai Rouen között, a tengertől több tíz kilométerre a múlt héten észlelték a beluga megjelenését.

Már szerdai kiemelése előtt is válságos állapotban volt a Szajnába tévedt fehér delfin, amely nem sokkal a mentését követően elpusztult - jelentették be szerda kora délután a francia hatóságok. Mint Calvados prefektúrája a Twitteren közölte, az állatról a korábbi vizsgálatok megállapították, hogy hímnemű és rendkívül alultáplált.

Párizs és a normandiai Rouen között, a tengertől több tíz kilométerre a múlt héten észlelték a beluga megjelenését. A Sea Shepherd környezetvédelmi csoport helyi szervezete drónokat és egy hajót küldött a követésére. Az állatvédők megpróbálták heringgel etetni, de nem fogadta el a táplálékot. Később az a döntés született, hogy a delfint kiemelik a Szajna egy zsilipjének meleg, poshadt vizéből.

A párizsi akadémia történész szakértői emlékeztettek rá, ez a második feljegyzett alkalom, hogy beluga tévedt francia folyókba. Az előző eset 1948-ban volt, amikor a Loire torkolatában egy halász bukkant fehér delfinre a hálójában. Kissé korábban, májusban egy csordától eltévedt kardszárnyú delfin, azaz gyilkos bálna úszott fel több tíz kilométerre a Szajnán. Az állat beteg volt, és elpusztult, még mielőtt visszaterelhették volna a nyílt vízre.

A beluga, azaz fehér delfin (Delphinapterus leucas) nem tévesztendő össze a beluga néven is ismert hallal, az általunk is ismert vizával (Huso huso). Az állat az Északi-sarkvidék környéki tengerekben honos. Amikor Grönland, Észak-Szibéria vagy Alaszka partvidékei jégmentesek, a fehér delfinek csapatokban több kilométerre felúsznak a Jeges-tengerbe ömlő folyamokon. Ezzel magyarázható az is, hogy egy eltévedt egyed 1966. május 15-én a Rajnában bukkant fel, ahol négyszáz kilométert haladt az áramlással szemben, majd megfordult, és június 16-án elhagyta a folyót. Testhossza 300-550 centiméter, tömege 500-1500 kilogramm között mozog.