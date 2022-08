Már rá sem lehet ismerni Belgrádra – folyamatosan érkeznek a migránsok

2022. augusztus 10. 20:50

Szinte már a 2015-ös állapotokat idézi a migrációs helyzet Belgrádban. A szerb fővárost ellepik az illegális migránsok, a jó időnek köszönhetően az éjszakákat is a szabad ég alatt töltik. A befogadótáborok tele vannak, az utánpótlás pedig folyamatos. Ezt pedig a magyar határon is érezni. Egy nap alatt több mint 850 migránssal szemben kellett intézkedniük a magyar rendőröknek és katonáknak – számolt be az M1 Híradója.

Szinte már rá sem lehet ismerni az egykor csendes és nyugodt parkra Belgrád központjában. Teljesen elfoglalták a migránsok. A helyiek inkább már elkerülik a környéket, azt mondják, a helyzet napról napra romlik.

„Itt élek a közelben. Mindennapos látvány, hogy elárasztják a parkot a migránsok. Itt fekszenek egész nap, és az éjszakákat is itt töltik. Gyakran vannak összetűzések is közöttük, és sokszor provokálják a helyieket is. Ez a hely nagyon közel van a főváros központjához. Nincs rendjén, hogy idepiszkítanak” – panaszkodott egy helyi lakos.

A migránsok láthatóan otthonosan érzik magukat. Elfoglalják a padokat, a füves területeken leterített takarókon pihennek. Vannak, akik az ivókutat tisztálkodásra, hajmosásra használják. Ezután pedig, amint tudnak, továbbindulnak.

„Sok problémánk van itt. A befogadóközpontban túl sokan vagyunk, már nem férünk el. Innen pedig a rendőrök gyakran elküldenek minket. Feszült a helyzet közöttünk, ezért mihamarabb el kell jutnunk az unióba” – mondta egy afgán férfi.

Belgrádtól nem messze, Obrenovacban sem jobb a helyzet. Ráadásul folyamatosan érkezik az utánpótlás. Az itt működő befogadóközpont megtelt, így már nem mindenkinek jut hely.

„Sokan két-három napja érkeztek ide. Nincs hol aludnunk, és nagyon sok probléma van közöttünk, ezért minél előbb folytatni akarjuk az utat. Mindannyian Európába tartunk” – mondta az egyik bevándorló.

Egy másik migráns arról beszélt az M1-nek, hogy több országhatáron is gond nélkül sikerült átjutnia. Ugyanakkor szerinte a magyar határt védik a legerősebben, és nem érti miért nem engedik át rajta.

„Németországba vagy Franciaországba megyek, még nem döntöttem el. Nekünk, afgánoknak nagyon sok problémánk van. Egymás között is feszült a hangulat, mert nagyon nehéz átjutnunk a határon” – panaszkodott a férfi.

Magyarország déli határát folyamatos nyomás alatt tartják az illegális migránsok. Csak kedden több mint 850 határsértővel szemben kellett intézkedniük a rendőröknek és katonáknak. A legtöbben Csongrád-Csanád megyében próbálkoztak, de a déli határ mentén szinte mindenhol volt dolguk a hatóságoknak.

Így Románia felől sincs megállás. Egy háztartási gépekkel megrakott kamionban találtak 50 férfit a csengersimai átkelőnél. Magyarországon át szerettek volna Ausztriába jutni. És nem ők voltak az egyedüliek.

Két kamionban ugyanis összesen száz migránssal szemben kellett intézkédni.

Míg a román hatóságok szigorú határellenőrzéssel próbálják vsszatartani az illegális migránsokat, a szerb belügyminisztérium rendszeres razziákat szervez a magyar–szerb határ mentén. A horgosi határátkelő közeléből nemrég több mint 300 bevándorlót szállítottak el, korábban ott alakítottak ki illegális sátortábort.

Ezek az akciók azonban csak átmeneti megoldást jelentenek, a migránsokat ugyanis nem tántorítják el a razziák, néhány napon belül visszatérnek.

hirado.hu - M1