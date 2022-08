Válságban az amerikai rendőrség

2022. augusztus 11. 09:55

Az Egyesült Államok több vezető rendőrtisztje megkongatta a vészharangot. A rendvédelmi erők dolgozói ugyanis soha nem látott számban és ütemben mondanak fel a munkahelyükön. A rendőrszervezet által közölt adatok szerint idén július 31-ig több mint 210 rendőrt és rendfenntartó tisztet lőttek le szolgálat közben, ami 14 százalékkal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban.

Az egyik legnagyobb rendőröket tömörítő szervezet elnöke, Patrick Yoes, éves konferenciájukon úgy fogalmazott: válságban vannak. A rendvédelmi erők dolgozói ugyanis olyan ütemben hagyják el a szakmát, amilyenre még soha nem volt példa – számol be a Fox News.

Yoes arról is beszélt, milyen nehéz időszak volt az elmúlt két év országuk történetében.

Az amerikai bűnüldözést sokan démonizálták, ami szakadékot hozott létre a társadalomban, és aláásta a rendőrség intézményébe, valamint a bűnüldözői szakmába vetett bizalmat.

Hozzátette, hogy ennek nemcsak rendőrök fizetik meg az árát, hanem a növekvő bűnözés miatt az egyes közösségek is.

A konferencián szintén felszólaló Markel Hutchins tiszteletes szerint a bűnüldöző szervek nem lesznek képesek toborozni, megtartani vagy épp bevonzani az új tehetségeket, ha a rendőröknek továbbra is olyan körülmények között kell dolgozniuk, ahogyan most. Úgy véli, a feszültségek okozta stressz és a szorongás üldözi el a szakembereket. Mint mondta, nem lehet csökkenteni a bűnözést és új rendőröket toborozni, ha nem változtatják meg a társadalmi párbeszédet, és nem mozdítják el a narratívát azoktól a pontoktól, amelyek megosztják az embereket.

Robert Contee, a washingtoni Metropolitan Police Dempartment rendőrfőnökének becsélese szerint hivatala 300 rendőrrel foglalkoztat kevesebbet, mint 2021-ben, amikor átvette.

Korábban a New York Post arról számolt be, hogy a New York-i rendőrség 2465 tisztje adta be eddig a felmondását 2022-ben, hogy elhagyja a pályát. 71 százalékuk még az előtt, hogy a teljes nyugdíjra jogosultak lettek volna.

Steven Casstevens, az Illinois állambeli Buffalo Grove rendőrkapitányságának vezetője azzal kapcsolatban közölt döbbenetes számokat, milyen óriási különbségek voltak a jelentkezők arányában régen és most. „35 évvel ezelőtt, amikor meghirdettünk egy pozíciót, 800–1000 jelentkező lett volna rá. Ma 50-en vannak”– mondta.

Dennis Lemma seriff szerint ez az egyik legnagyobb kihívás, amivel szembe kell nézniük.

„Az emberek azért vonzódnak ehhez a szakmához, mert szívből szeretnék a szolgálatukat végezni, cserébe pedig szeretetet és megbecsülést kapni. Ha odakinn azonban egy hamis narratíva uralkodik – sok tekintetben egy radikális narratíva, amely a rendőrség teljes finanszírozását akarja megszüntetni, vagy épp lehetővé akarja tenni, hogy egyes városok országszerte törvénytelen tevékenységet folytathassanak – akkor a jó, lelkiismeretes rendőrtisztek más utat választanak majd, hogy szolgáljanak. Elmennek a hadsereghez, az egyházhoz, vagy a tűzoltósághoz, de más hivatást fognak választani” – foglalta össze.

Dennis Lemma egy sokatmondó történetet is elmesélt egy közelmúltbeli élményéről, amikor seriffek egy csoportját látogatta meg. Arra kérte őket, tegye fel közülük a kezét, aki bátorítaná a fiatalokat arra, hogy ezt a szakmát válasszák.

„Közel sem jelentkeztek elegen” – osztotta meg szomorú tapasztalatait.

hirado.hu