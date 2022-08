Vizes Eb - Egy arany, egy ezüst, egy bronz a nyitónapon

2022. augusztus 11. 20:40

A Németh Nándor, Márton Richárd, Holló Balázs, Milák Kristóf összeállítású 4x200 méteres magyar férfi gyorsváltó országos csúccsal aranyérmet nyert a római úszó Európa-bajnokság csütörtöki nyitónapján. Ez a magyar úszósport történetének 100. aranyérme a kontinensviadalokon.

A 2017-es indianapolisi junior világbajnokságon aranyérmes együttes júniusban a Duna Arénában rendezett világbajnokságra "állt újra össze", akkor 7:06.27 perces országos csúccsal lett ötödik, most ebből közel egy másodpercet faragva, 7:05.38 perccel zárt az élen.

A nőknél a Pádár Nikolett, Hosszú Katinka, Késely Ajna, Ábrahám Lilla összeállítású staféta 7:55.73-mal a harmadik helyen ért célba. A háromszoros olimpiai bajnok Hosszúnak ez volt a 97. érme világversenyeken (olimpia, vb, Eb).

Előbb a nők döntőjét rendezték, a magyar csapat a Pádár, Hosszú, Késely, Ábrahám összeállításban várta a rajtot. A délelőtti előfutamban leggyorsabb egységből Molnár Dóra és Jakabos Zsuzsanna került ki - előbbi már korábban jelezte, hogy a 200 méter hát elődöntője után nem lesz ott az esti programban -, helyettük a 16 esztendős Pádár és a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú került be.

A bronzérmes magyar váltó tagjai, Hosszú Katinka, Késely Ajna, Ábrahám Lilla Minna és Pádár Nikoletta (b-j) a női 4x200 méteres gyorsváltó eredményhirdetésén a római vizes Európa-bajnokságon a Stadio Del Nuotóban 2022. augusztus 11-én. MTI/Czeglédi Zsolt

"Nagyon jó volt újra a váltóban úszni, a fiatalok szenzációsak voltak. Kicsit furcsa volt, hogy az első számom rögtön egy döntő volt, így most kicsit örülök, hogy holnap lesz egy pihenőnapom" - mondta Hosszú Katinka.

A férfiaknál Mészáros Dániel kikerült, helyére Milák Kristóf érkezett, így vele, Márton Richárddal, Németh Nándorral és Holló Balázzsal újra összeállt a vb-ötödik, 2017-es junior világbajnok váltó.

A küzdelem csak a záróemberig, az olimpiai bajnok Milák Kristóf vízbe ugrásáig volt szoros, a Honvéd klasszisa ugyanis gyakorlatilag faképnél hagyta a mezőnyt, így nagy fölénnyel diadalmaskodott a váltó.

"Az elmúlt időszakban azért már többször úsztunk együtt, a jövőben azért ez még jobban össze fog állni, jó lenne egy hét perc körüli időt megcélozni" - mondta Márton Richárd.

Németh Nándor elmondta, mindenképpen ő szeretett volna elsőnek úszni, és tisztában volt azzal, hogy éremesélyes a gárda.

A győztes magyar váltó tagjai, Milák Kristóf, Márton Richárd, Holló Balázs és Németh Nándor (b-j) a férfi 4x200 méteres gyorsváltó döntőjének eredményhirdetésén a római vizes Európa-bajnokságon a Stadio Del Nuotóban 2022. augusztus 11-én. MTI/Czeglédi Zsolt

"Miután újra összeállt ez a csapat a világbajnokságon, tudtuk, hogy ezt nyomni kell. Ez az első nagy eredményünk, amit szerintem tornászhatunk még felfelé, nemsokára pedig itt egy olimpia, ahol dobbanthatunk. Az elején sikerült jól indítanunk, a végére pedig bedobtunk egy torpedót a vízbe" - utalt Milákra Németh.



Eredmények:

női 4x200 m gyorsváltó, Európa-bajnok:



Hollandia (Imani de Jong, Silke Holkenborg, Janna van Kooten, Marrit Steenbergen) 7:54.07 perc

2. Nagy-Britannia (Freya Colbert, Lucy Hope, Medi Harris, Freya Anderson) 7:54.73

3. MAGYARORSZÁG (Pádár Nikolett, Hosszú Katinka, Késely Ajna, Ábrahám Lilla) 7:55.73



férfi 4x200 m gyorsváltó, Európa-bajnok:



MAGYARORSZÁG (Németh Nándor, Márton Richárd, Holló Balázs, Milák Kristóf) 7:05.38 perc

2. Olaszország (Marco De Tullio, Lorenzo Galossi, Gabriele Detti, Stefano Di Cola) 7:06.25

3. Franciaország (Hadrien Salvan, Wissam-Amazigh Yebba, Enzo Tesic, Roman Fuchs) 7:06.97

Verrasztó Dávid ezüstérmes 400 méter vegyesen

Verrasztó Dávid ezüstérmet nyert 400 méter vegyesen a római úszó Európa-bajnokság csütörtöki nyitónapján.

A 33 éves magyar versenyző - aki 2014 és 2018 között sorozatban háromszor nyerte meg ezt a számot a kontinensviadalokon - idei legjobbjával, 4:12.58 perces idővel csapott célba az olasz Alberto Razzetti (4:10.60 perc) mögött.

A szám másik magyar döntőse, Kós Hubert 4:13.77-tel a negyedik lett.

Verrasztó a legjobb idővel (4:15.52) várta a finálét, a rajt után pillangón a második helyen állt Razzetti mögött, majd a várakozásoknak megfelelően háton átvette a vezetést. Féltávnál több mint másfél másodperccel volt gyorsabb délelőtti idejénél. Mellen az olasz került előnybe, és egy testhossz előnnyel indult neki a gyorsúszásnak, innen pedig már nem is engedte ki a kezéből a győzelmet.

"Nagyon örülök ennek az ezüstnek, ez a realitás, hiszen februárban még nyolcvanöt kiló voltam. Azóta összekapáltunk egy egész jó reggeli időt is. Megpróbáltam, de inkább most a tutira mentem, amikor láttam, hogy elmegy az olasz. Fontos lépés volt ez az ezüstérem, hiszen akár itt véget is érhetett volna az egész, mindjárt harmincnégy éves vagyok, mögöttem vannak jó fiatalok, én pedig nem akarok az útjukba állni, azért mert én vagyok Verrasztó Dávid, aki valaha 4:09-et tudott" - mondta az egész Eb második legidősebb férfi úszója, aki augusztus 22-én ünnepli születésnapját. Verrasztónál csak a hazaiak egyik kedvence, Fabio Scozzoli korosabb, ő augusztus 3-án múlt 34 éves.

A második helyezett Verrasztó Dávid a férfi 400 méteres vegyesúszás eredményhirdetésén a római vizes Európa-bajnokságon a Stadio Del Nuotóban 2022. augusztus 11-én. MTI/Czeglédi Zsolt

Verrasztó megjegyezte, innen lehet előre lépni, és ugyan nem állítja, hogy majd 36 évesen olimpiai bajnok lesz, de képes lehet olyan időre, ami akár döntő érhet majd jövőre a világbajnokságon, vagy utána Párizsban.

"Az utolsó egy hónap a felkészülésben jó érzés volt, előtte szenvedtem, nem olyan dolgokat hallottam a fejemben, amit szerettem volna, ez fél évig így volt, de a végén mindig az volt, amit szerettem volna, annak pedig van értelme" - jegyezte meg az Ausztriában készülő úszó.

Eredmények:

férfi 400 m vegyes, Európa-bajnok:



Alberto Razzetti (Olaszország) 4:10.60 perc

2. VERRASZTÓ DÁVID 4:12.58

3. Pier Andrea Matteazzi (Olaszország) 4:13.29

4. KÓS HUBERT 4:13.77

MTI