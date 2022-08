Népet keres Jakab Péter a Nép Pártjához

2022. augusztus 12. 15:05

Alig hagyta el a Jobbikot, máris toborzásba kezdett Jakab Péter. Nem sokkal azután, hogy Jakab Péter bejelentette: kilép a Jobbikból, közösségi oldalán máris tagokat toboroz új formációjába, amely „a Nép Pártján” nevet viseli.

Jakab Péter júliusban kezdte el az önállósodást, ekkor kezdte először használni Facebook-bejegyzéseiben a „Nép pártján” logót a Jobbik pártlogója helyett, majd aztán külön weblap és Facebook-oldal is készült az új formációnak. Jakab Péter ezzel vágott vissza arra a jobbikos döntésre, amely megfosztotta őt a frakcióvezetői poszttól. Nem sokkal ezelőtt egyébként a pártelnöki pozíciót is elbukta Jakab Péter, végezetül pedig érdemes azt is megemlíteni, hogy Jakab az előválasztáson is elbukott: saját, miskolci körzetében sem tudott nyerni, emellett pedig a miniszterelnök-jelölti versenyben is alulmaradt, a második fordulóba ugyanis nem jutott be.

mandiner.hu